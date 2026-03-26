BAC reafirma su liderazgo con Plata en Panamá y tres premios en Innovadores Financieros de Fintech Americas

BAC obtiene Plata en Panamá y suma tres reconocimientos en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas de Fintech Americas. En la 11.ª edición de estos premios, BAC fue distinguido con tres Premios País, consolidando su liderazgo regional en innovación, transformación digital e inclusión financiera. El reconocimiento principal para Panamá fue Plata en la categoría Transformación Digital por “Pymecash”, una solución que amplía y moderniza el acceso al financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.

La ceremonia se realizó el 24 de marzo de 2026 y reconoce a las instituciones financieras que impulsan cambios relevantes en el sector en toda la región. En esta edición, BAC también recibió Oro en Guatemala, en la categoría Inclusión Financiera, por “Certificados 100% Digitales”, y Oro en Costa Rica, también en Inclusión Financiera, por “BAC Sin Límites”.

“Pymecash”, premiado en Panamá, es una solución de extrafinanciamiento digital para micro, pequeñas y medianas empresas jurídicas. Permite acceder a montos preaprobados según el comportamiento financiero del cliente, directamente desde la aplicación de BAC, sin papeleo ni visitas a sucursales. Su propuesta simplifica procesos, reduce fricciones y agiliza la respuesta para acompañar el crecimiento empresarial.

En Guatemala, “Certificados 100% Digitales” transformó la apertura y gestión de certificados de depósito, llevando a canales digitales un trámite que antes tomaba entre una hora y media y dos horas. En Costa Rica, “BAC Sin Límites” eliminó el costo de conectividad para ingresar a la app, Banca en Línea y sitio web del banco, sin consumir datos móviles ni saldo.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso de BAC con la innovación responsable y con soluciones de impacto tangible, centradas en las personas y orientadas a construir un sistema financiero más accesible, ágil e inclusivo en Panamá y en las Américas

Acerca de BAC: BAC es el banco líder en Centroamérica, con presencia en los seis países de la región. Atiende a más de 6,2 millones de clientes, cuenta con más de 21 mil personas colaboradoras y respalda a más de 300 mil empresas. Su propósito es “Reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades a las que sirve”. Guiado por los valores de integridad, excelencia y pasión, BAC trabaja para ser pionero y demostrar que la banca puede maximizar el valor económico, ambiental y social, todo a la vez y con el mismo rigor y excelencia. BAC, presente en cada momento. Mas información en www.baccredomatic.com