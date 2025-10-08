Bahia Motors celebra sus 30 años en el Panamá Motor Show con grandes promociones en todas sus marcas

Arrancaron los motores de la feria automotriz más esperada del año: el Panamá Motor Show, y Bahia Motors invita a todos los amantes de los autos a vivir esta experiencia con las mejores marcas, modelos y promociones especiales.

Con 30 años de experiencia en el mercado automotriz panameño, Bahia Motors reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y el servicio postventa que la han convertido en uno de los grupos automotrices más sólidos del país.

Durante el fin de semana del 9 al 12 de octubre, en el Panama Convention Center de Amador, los visitantes podrán conocer de cerca los últimos lanzamientos y disfrutar de atractivas ofertas en los stands de Geely, Honda, Acura y Honda Motos.

Entre las promociones destacadas, los asistentes encontrarán bonos especiales, aprobación inmediata y una amplia gama de modelos que combinan tecnología, diseño y rendimiento para todos los estilos de vida.

El Panama Motor Show 2025 es la oportunidad perfecta para conocer los nuevos modelos del año, comparar opciones y aprovechar beneficios exclusivos solo disponibles durante la feria.

¡Visítanos en los stands de Bahia Motors y encuentra el auto que siempre has querido!

Fechas: Del 9 al 12 de octubre

Lugar: Panama Convention Center – Amador

Marcas participantes: Geely, Honda, Acura y Honda Motos