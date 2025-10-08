Panamá, 08 de octubre del 2025

    Presentado por Bahia Motors

    Bahia Motors celebra sus 30 años en el Panamá Motor Show con grandes promociones en todas sus marcas

    Redacción de La Prensa
    Arrancaron los motores de la feria automotriz más esperada del año: el Panamá Motor Show, y Bahia Motors invita a todos los amantes de los autos a vivir esta experiencia con las mejores marcas, modelos y promociones especiales.

    Con 30 años de experiencia en el mercado automotriz panameño, Bahia Motors reafirma su compromiso con la innovación, la calidad y el servicio postventa que la han convertido en uno de los grupos automotrices más sólidos del país.

    Durante el fin de semana del 9 al 12 de octubre, en el Panama Convention Center de Amador, los visitantes podrán conocer de cerca los últimos lanzamientos y disfrutar de atractivas ofertas en los stands de Geely, Honda, Acura y Honda Motos.

    Entre las promociones destacadas, los asistentes encontrarán bonos especiales, aprobación inmediata y una amplia gama de modelos que combinan tecnología, diseño y rendimiento para todos los estilos de vida.

    El Panama Motor Show 2025 es la oportunidad perfecta para conocer los nuevos modelos del año, comparar opciones y aprovechar beneficios exclusivos solo disponibles durante la feria.

    ¡Visítanos en los stands de Bahia Motors y encuentra el auto que siempre has querido!

    Fechas: Del 9 al 12 de octubre

    Lugar: Panama Convention Center – Amador

    Marcas participantes: Geely, Honda, Acura y Honda Motos