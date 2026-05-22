Banco Aliado fortalece su liderazgo regional con histórica transacción sindicada de USD 230 millones

Banco Aliado reafirma su liderazgo regional al participar como Joint Lead Arranger & Bookrunner en la estructuración de un crédito sindicado por USD 230 millones a favor de Banco Guayaquil, una operación que reunió a 17 entidades financieras internacionales provenientes de Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Curazao, Alemania y Colombia, y que alcanzó una sobresuscripción de 1.8 veces el monto inicialmente previsto.

La transacción, concretada tras la realización del Banco Guayaquil Day en Nueva York, constituye el préstamo sindicado más grande en la historia del Ecuador y refleja la sólida confianza de la banca internacional en instituciones financieras que lideran el desarrollo y crecimiento de sus países.

Con más de doce años de relación estratégica entre ambas entidades, esta operación representa un nuevo hito en la trayectoria conjunta de Banco Aliado y Banco Guayaquil, consolidando una alianza sustentada en la confianza, la visión de largo plazo y una reconocida capacidad de ejecución.

La participación de Banco Aliado como co-estructurador de esta facilidad, reafirma su experiencia en el desarrollo de soluciones financieras a la medida, así como su compromiso con el fortalecimiento del dinamismo económico y financiero regional.

A través de iniciativas como esta, Banco Aliado continúa impulsando la conexión entre capital internacional y oportunidades de desarrollo con impacto real, en las economías de la región.