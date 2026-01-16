Banco Aliado reafirma su trayectoria y fortaleza financiera en Panamá y la región

Con más de 33 años de trayectoria, Banco Aliado ha servido de manera continua al desarrollo económico de Panamá y la región, acompañando a personas y empresas en sus proyectos de crecimiento. Junto a sus subsidiarias Aliado Factoring, Aliado Leasing, Aliado Seguros, Aliado Trust, y Financiera Finacredit, el Banco ofrece un portafolio integral de soluciones financieras a través de sus Centros de Relación y Canales Digitales, atendiendo las necesidades de clientes en Panamá, Centroamérica, el Caribe y Suramérica, con un enfoque de cercanía, solidez y confianza.

Recientemente Moody’s afirmó en AA-.pa la calificación de riesgo de Banco Aliado, fundamentado en un modelo de negocio consolidado, con niveles de capital adecuados, una estructura pasiva que ha mostrado ser estable con niveles de liquidez favorables respecto de la industria y una calidad de activos razonable acorde a su segmento objetivo.

Nota: La calificación de riesgo expresa una opinión independiente sobre la capacidad de Banco Aliado de administrar riesgos