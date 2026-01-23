Banco Davivienda impulsa el sueño de tener vivienda propia en Expo Inmobiliaria Acobir

Más cerca de los proyectos de vida de las familias panameñas.

En línea con el compromiso de acompañar los proyectos de vida de las familias panameñas, Banco Davivienda participa en la Expo Inmobiliaria Acobir, un espacio importante para impulsar soluciones financieras que faciliten el acceso a vivienda propia y promuevan la inversión en el mercado inmobiliario del país.

La compra de vivienda en Panamá continúa mostrando una tendencia positiva, impulsada por el crecimiento económico y el interés, tanto de nacionales como de extranjeros, por adquirir una propiedad. De acuerdo con el Informe de Actividad Bancaria de la Superintendencia de Bancos de Panamá, al cierre de noviembre del 2025 los créditos hipotecarios alcanzaron un saldo acumulado de $21,458 millones, lo que representa un crecimiento del 1.8% en comparación con el mismo período de 2024, reflejando la confianza del mercado y la relevancia del financiamiento.

“De cara a 2026, en Banco Davivienda estimamos mantener un crecimiento alineado con el desempeño de la economía, lo que se traduce en mayores oportunidades para que más personas y familias puedan acceder a una vivienda propia en Panamá. Nuestro objetivo es consolidarnos como un jugador relevante en el mercado, que aporta valor y se posiciona como un aliado estratégico, confiable y de largo plazo, de clientes y desarrolladores inmobiliarios. Actualmente pasamos del puesto 12 al 6to lugar en el mercado de hipotecas”, señaló Joanna Crooks, presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá.

Después de integrar las operaciones de Scotiabank, Banco Davivienda Panamá robusteció su oferta de soluciones en banca, seguros, leasing, corretaje, fiducia y banca de inversión en beneficio de los clientes que ahora cuentan con 15 sucursales una red ampliada de ATMs y Multicajeros y más de 151 puntos de pago. Banco Davivienda tiene 60 años de presencia en Panamá.

Una propuesta más completa y cercana

Para Banco Davivienda Panamá, participar en esta primera feria del mercado inmobiliario del 2026 es una oportunidad para estar más cerca de las personas y de sus proyectos de vida. En esta nueva etapa del banco en el país, la entidad está enfocada en fortalecer su capacidad para acompañar a las familias panameñas con una propuesta de servicios y productos más amplia, pensada para facilitar decisiones importantes como la compra de una vivienda.

De acuerdo con la presidente ejecutiva de Banco Davivienda, durante Expo Inmobiliaria Acobir, los visitantes podrán contar con un más servicio ágil y oportuno, una oferta competitiva, más beneficios en productos, un equipo reforzado de ejecutivos especializados y una mayor cobertura de sucursales para la evaluación y aprobación de créditos. “Tenemos un objetivo claro: brindar acompañamiento cercano y oportuno, y soluciones financieras que se adapten a cada necesidad”, puntualizó.

Tras la integración, Banco Davivienda Panamá se posiciona como el sexto banco en participación de mercado en crédito hipotecario en el país, con la meta de seguir creciendo. En este contexto, la entidad diseñó una oferta especial para los asistentes a la feria, que incluye:

Tasa de interés competitiva .

Gastos legales gratis hasta un máximo de $2,000.

Avalúo 100% reembolsable al momento del desembolso.

Sin cargo por renovación cada cinco años.

Sin cargo por pagos extraordinarios.

Cobertura de seguros colectivos vida e incendio competitiva.

“Estos beneficios se traducen en ahorros concretos desde el primer momento. Al asumir gastos que normalmente paga el cliente, como los costos legales o el avalúo de la propiedad, el desembolso inicial es menor y se libera el flujo de caja en una etapa clave del proceso. Además, al eliminar cargos por renovación, que en el mercado pueden representar entre $1,000 y $1,500 cada cinco años, ofrecemos un ahorro sostenido en el tiempo, haciendo que el crédito hipotecario sea más accesible”, destacó Crooks.

Las condiciones especiales de ferias estarán vigentes hasta finales de enero.

Tendencia del mercado para el 2026

De cara a 2026, el mercado inmobiliario panameño continúa evolucionando en línea con las nuevas formas de vivir y trabajar, especialmente entre compradores jóvenes y familias en etapa de consolidación.

La construcción de vivienda nueva se concentra cada vez más en zonas cercanas al Metro de Panamá, con proyectos que priorizan áreas sociales amplias y espacios pensados para el trabajo colaborativo, una tendencia que se ha fortalecido en los últimos cinco años.

Esto se refleja principalmente en propiedades con valores que oscilan desde $120,000, dirigidas a un segmento que busca equilibrio entre ubicación, funcionalidad y accesibilidad financiera.

“En Banco Davivienda trabajamos con la mirada puesta en quienes buscan crecer de manera responsable, construyendo relaciones sanas, sostenibles y que generen tranquilidad para todos”, finalizó Crooks.