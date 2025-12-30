Banco Delta fortalece el ecosistema emprendedor con la Sexta Edición de ‘Empresarios Creciendo’

Banco Delta celebró la sexta edición del Concurso “Empresarios Creciendo 2025”, donde se reconoce a los emprendedores que impulsan el crecimiento de Panamá con una iniciativa que destaca el impacto y la contribución de las micro y pequeñas empresas panameñas, con cientos de participantes a nivel nacional.

Sobre los ganadores destacados

Cuatro empresarios recibieron los principales galardones tras un riguroso proceso de evaluación. Israel Ruiz Lorenzo, de Albios Panamá, ganó como Empresario del Año Delta por su innovación en bioconversión de residuos en proteínas y abono. Rubén Darío Aguilar (Chaucha Express Gourmet) recibió el reconocimiento Empresario Creciendo con empanadas artesanales; Paula Renata Rodríguez Ayola (Cocología Jabones) se consolidó como la Empresaria Creciendo por productos naturales sostenibles; y Paola Lizeth Ortiz Acosta (Compostniendo El Planeta) destacó en sostenibilidad con compostaje de residuos orgánicos.

Un jurado integrado por ejecutivos del banco y patrocinadores evaluó las postulaciones por seis criterios: historia inspiradora, sostenibilidad comunitaria, potencial de escalabilidad, solidez del modelo de negocio, creatividad innovadora y compromiso empresarial. La votación pública digital influyó en la decisión final. Banco Delta y patrocinadores del concurso otorgaron más de B/.15,000 en premios en efectivo y en especie.

Compromiso institucional

“Empresarios Creciendo” visibiliza relatos auténticos de quienes impulsan el desarrollo nacional. En Banco Delta, los respaldamos con herramientas concretas", afirmó Juan E. Melillo, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Banco Delta. Con respaldo de AMPYME y Sumarse, además del patrocinio de RPC Radio, Caliente Panamá, Telemetro Radio, S3 Media Agency, Editora La Victoria, ADEN Business School y Media Holding, el evento fortalece el ecosistema de PYMES.

Esta iniciativa consolida el rol de Banco Delta como aliado clave del empresariado local, fomentando un crecimiento inclusivo y sostenible.