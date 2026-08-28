Banistmo: una nueva identidad, el mismo compromiso con Panamá

La entidad presentó su nueva identidad visual, una imagen que busca reflejar su evolución, sus raíces panameñas y su compromiso de seguir acompañando a sus clientes.

Banistmo tiene una nueva identidad, que marca su evolución y crecimiento en el mercado panameño, ahora de la mano del Grupo Financiero BSC.

Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidenta de Banistmo, resaltó que el cambio de identidad visual de Banistmo busca reflejar la evolución de una organización con más de cinco décadas de presencia en el país, manteniendo el vínculo con sus raíces panameñas y proyectando una institución en transformación.

“Representa el orgullo de ser una organización que ha estado aquí por más de 50 años, que reconoce el valor de esa historia, pero que también asume un compromiso con Panamá”, precisó Sentmat de Grimaldo.

La presidenta ejecutiva destacó que la nueva imagen representa una marca más cercana a sus clientes, enfocada en acompañarlos con nuevas soluciones y reafirmando el propósito del banco de continuar creciendo en Panamá y la región.

“Lo hace partiendo de ese nuevo logotipo que conecta con nuestros colores, con nuestras raíces como panameños, con ese rojo y azul”.

Destacó que la nueva identidad expresa una marca en movimiento, sólida en sus valores, cercana y orientada a superar las expectativas en cada punto de contacto con sus clientes, proveedores, aliados y colaboradores. Banistmo, un banco que por más de 50 años ha evolucionado junto a sus clientes, conecta oportunidades e impulsa el desarrollo y crecimiento del país.

La develación de la nueva identidad visual de Banistmo se realizó en su sucursal principal ubicada en Soho Mall, Ciudad de Panamá, en un encuentro que reunió a medios de comunicación, clientes e invitados especiales.

El nuevo isotipo de Banistmo está compuesto por cinco piezas curvas en movimiento que convergen alrededor de un centro común, creando una sensación de conexión, dinamismo y evolución. El símbolo, acompañado por los colores rojo y azul, busca reflejar las raíces panameñas de la institución y una nueva etapa de transformación financiera.

“La develación de esta nueva identidad de marca no representa el inicio de un nuevo Banco, es el gran momento para un banco que ustedes conocen, con más de 50 años de experiencia en Panamá y el segundo más importante del sector bancario panameño, con más de 600 mil clientes que confían en sus servicios, su estructura y solidez.

Hoy marcamos el inicio de un Banistmo como parte del Grupo Financiero BSC, sumando nuevas capacidades y posibilidades de servir a nivel regional, haciendo posible la apertura de nuevos mercados y conectar con nuevas oportunidades en Centroamérica” expresó Aimeé Sentmat de Grimaldo, presidente de Banistmo.

Explicó que Banistmo atravesó un proceso de transición luego del anuncio de la compra de la operación por parte del grupo financiero BSC.

Señaló que el principal objetivo fue garantizar una integración ordenada y sin afectaciones para los clientes, proceso que culminó el 30 de junio de 2026 con la aprobación del regulador bancario y el cumplimiento de los procesos correspondientes.

“Habiendo concluido la operación el 30 de junio de este año con la debida aprobación del regulador bancario, a mí me llena de mucho orgullo decir que para nuestros clientes realmente no ha habido ninguna fricción de alguna u otra forma asociada a este proceso”.

La presidenta ejecutiva destacó que el banco se preparó con equipos dedicados para lograr una transición transparente y mantener la continuidad de sus servicios. Además, indicó que la nueva identidad de Banistmo abre una etapa enfocada en ofrecer nuevas soluciones y fortalecer la relación con sus clientes.

Federico Nasser Facussé, presidente de Grupo Financiero BSC, resaltó que creen en el mercado panameño y buscan afianzar a Banistmo como un referente financiero de la región.

“Estamos convencidos de algo muy poderoso: cuando a nuestros clientes les va bien y los países donde operamos avanzan, a nuestras empresas también les va bien. Esa convicción guía nuestra visión para Banistmo: fortalecer una institución que forma parte de la historia y el desarrollo de Panamá, sumando las capacidades, experiencia, innovación y respaldo de Grupo Financiero BSC para ampliar su propuesta de valor. Creemos en Panamá y tenemos una aspiración clara: construir junto al equipo de Banistmo el mejor banco de Panamá y un referente financiero para nuestra región”, afirmó Nasser Facussé.

Banistmo avanza ahora como un grupo con un enfoque hacia la necesidad y la evolución del cliente. Reforzará igualmente su apuesta por el mercado hipotecario, la banca personal y la banca corporativa con una visión de crecimiento local, con la fuerza de un grupo financiero que apuesta a Centroamérica y a Panamá como hub financiero regional.