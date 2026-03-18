BEC Experience Center se posiciona como nuevo punto clave del turismo en Panamá tras su participación en ExpoTurismo 2026

El espacio interactivo ubicado en el Casco Antiguo continúa consolidándose dentro de la industria turística tras su participación en ExpoTurismo 2026, la visita de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y el interés de más de 130 turoperadores internacionales.

BEC Experience Center continúa fortaleciendo su posicionamiento dentro del sector turístico de Panamá tras su participación en ExpoTurismo 2026, uno de los principales encuentros de la industria turística del país.

Ubicado en el Casco Antiguo de la ciudad, el espacio interactivo se ha convertido en una experiencia que complementa la oferta cultural y de entretenimiento disponible para visitantes nacionales e internacionales que recorren uno de los destinos más emblemáticos de Panamá.

Como parte de este proceso, BEC Experience Center participó recientemente en ExpoTurismo 2026, donde presentó su propuesta como una experiencia interactiva que busca integrarse cada vez más al ecosistema turístico del país.

Durante este proceso, el centro también recibió la visita de la Administradora General de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León Zubieta, y el Subadministrador General, Jorge Correa, lo que refleja el interés institucional en iniciativas que aportan a la diversificación de experiencias turísticas en la ciudad.

Además, el espacio ha despertado el interés de la industria turística internacional, recibiendo recientemente a más de 130 turoperadores nacionales e internacionales, quienes conocieron de primera mano la experiencia que ofrece BEC Experience Center como parte de los circuitos turísticos que se promueven en Panamá.

Con tan solo seis meses de operación, BEC Experience Center ya se ha posicionado entre los atractivos turísticos más visitados de la ciudad, consolidándose como una propuesta que combina entretenimiento, exploración sensorial y experiencias interactivas para visitantes de todas las edades.

De cara a los próximos meses, el espacio busca continuar fortaleciendo su presencia dentro del sector turístico local, promoviendo alianzas estratégicas con operadores turísticos, hoteles, agencias de viaje y otros actores del ecosistema turístico interesados en integrar la experiencia dentro de sus ofertas para visitantes.

Con esta visión, BEC Experience Center apuesta por seguir aportando al desarrollo de nuevas experiencias turísticas en la ciudad de Panamá, ampliando la oferta cultural y de entretenimiento disponible para quienes visitan el Casco Antiguo.

Más información en https://www.panamabec.com/ y en redes sociales @becpanama