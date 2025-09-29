Bi Bank impulsa educación financiera para universitarios en programa SEM Academy

Bi Bank y la Cámara de Sedes de Empresas Multinacionales (CASEM) firmaron un convenio de cooperación para impulsar la educación financiera en estudiantes de los últimos semestres de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y de la Universidad Católica Santa María La Antigua (USMA), en el marco de SEM Academy. Respaldan esta iniciativa la Ciudad del Saber y la oenegé Innova-Nation, que promueve emprendimiento, innovación y sostenibilidad.

La alianza de CASEM con Bi Bank, el banco panameño de enfoque regional cuya especialidad es el servicio de excelencia en banca privada y corporativa, aportará el conocimiento de sus ejecutivos, quienes les dictarán a los estudiantes conferencias de máximo valor financiero, como por ejemplo: Valor del dinero en el tiempo, Opciones de financiamiento, Evaluación del ROI y El futuro de las finanzas.

“Gracias a CASEM, a la UTP y a la USMA por permitirnos formar parte de esta iniciativa que mejorará las opciones laborales de jóvenes panameños en empresas multinacionales, además de su calidad de vida y el de sus familias. En Bi Bank la educación integra su misión social, se alinea con nuestro valor de Amor a la Patria y responde a nuestro propósito de desarrollo integral en nuestros colaboradores, las comunidades donde servimos y Panamá”, expresa Víctor Viggiano Guardia, presidente ejecutivo y gerente general de Bi Bank.

Viggiano Guardia resalta el aporte de la Fundación Bi, el vehículo de fomento de prosperidad sostenible en la región creado por Corporación Bi, el grupo financiero más sólido de origen centroamericano y al que pertenece Bi Bank.

Consultado por la educación financiera, el presidente de CASEM, Tony Roldán, subrayó que estimular habilidades blandas y conceptos de administración y gestión del dinero, favorece la inserción laboral o el desarrollo de emprendimientos.

Bi Bank es el primer aliado para impulsar la educación financiera en SEM Academy, un esfuerzo panameño que une a las empresas multinacionales, la academia y el sector público. “Tenemos la fortuna de contar con el respaldo de Bi Bank en un programa que potencia habilidades financieras complementarias profesionales en universitarios de la UTP y de la USMA”, expresó Roldán.

“Nos sentimos privilegiados de formar parte de este ecosistema educativo. Bi Bank continuará impulsando iniciativas de educación financiera, uno de sus pilares en Responsabilidad Social Empresarial”, concluyó Victor Viggiano Guardia.