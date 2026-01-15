Canal de Panamá y Credicorp Bank, unidos por la sostenibilidad y educación ambiental

El Canal de Panamá y Credicorp Bank, formalizaron un convenio de cooperación que permitirá impulsar iniciativas ambientales y educativas en la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá (CHCP),ambas organizaciones buscan coordinar esfuerzos para fomentar la conservación de los recursos naturales, fortalecer la educación ambiental y promover la participación de colaboradores en actividades comunitarias. Las iniciativas estarán orientadas a apoyar la protección de las fuentes hídricas, la restauración de ecosistemas y el bienestar de las comunidades.

En el acto estuvieron presentes, por el Canal de Panamá, la ingeniera Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de Sostenibilidad; y por Credicorp Bank, la licenciada Elena Chong, gerente general.

