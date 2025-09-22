Capac Expo Hábitat 2025 inicia este 25 de septiembre en el Panama Convention Center

Del 25 al 28 de septiembre, el Panama Convention Center será la sede de la XXXVIII edición de Capac Expo Hábitat 2025, la feria más importante del sector construcción y vivienda en Panamá, organizada por la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Bajo el lema “Los tres grandes: equipo pesado, materiales de construcción y vivienda”, la feria reunirá a más de 120 expositores en 12,000 metros cuadrados de exhibición. Los asistentes podrán encontrar una amplia muestra que va desde maquinaria y materiales de construcción hasta acabados, diseño, decoración, proyectos inmobiliarios y entidades financieras.

La oferta inmobiliaria será uno de los principales atractivos, con más de 350 proyectos en la ciudad, el interior y zonas de playa y montaña. Los visitantes podrán explorar opciones que van desde viviendas de interés preferencial hasta proyectos de inversión y alto costo. Además, ocho bancos ofrecerán aprobaciones hipotecarias en sitio con condiciones exclusivas.

Empresas provenientes de China, Costa Rica, Colombia, España, Guatemala, Perú y Paraguay llegarán para concretar negocios, establecer alianzas estratégicas y ampliar su red de proveedores. A la par, las empresas locales exhibirán equipos, materiales y tecnología de vanguardia, incluyendo una muestra de maquinaria pesada con ofertas especiales para contratistas y profesionales del sector.

El evento contará con un programa de actividades integrales. Los profesionales encontrarán espacios de actualización técnica y de intercambio sobre innovación, mientras que las familias podrán acceder a experiencias prácticas para el hogar. Niños y jóvenes también tendrán un espacio formativo con dinámicas orientadas a la sostenibilidad y el cuidado del entorno.

Con 1,700 estacionamientos gratuitos y buses de cortesía desde la Plaza 5 de Mayo, la feria garantiza una experiencia fluida para los asistentes. Los boletos pueden adquirirse en línea a través de eventos.feriascapac.com o directamente en la taquilla durante los días del evento.

Capac Expo Hábitat 2025 se consolida como la vitrina más completa de negocios, innovación y vivienda, reafirmando su papel como motor de crecimiento económico y social para Panamá.