Capacidad Disponible – Costa Norte LNG Terminal, S. de R.L.

En ocasión de la licitación para la Contratación a Largo Plazo del Suministro de Potencia Firme y Energía: LPI N° ETESA 01-26.

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato de Operación y Administración de una Zona Libre de Combustible (Contrato No. 57‑2017), Costa Norte LNG Terminal, S. de R.L., en su calidad de Contratista, informa al público en general la Capacidad Remanente disponible en su infraestructura para la recepción, almacenamiento y prestación de servicios asociados al Gas Natural Licuado (GNL). Esta comunicación se emite conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décima Segunda sobre las Condiciones de Acceso de Terceros a las Instalaciones de GNL y Gas Natural, particularmente en lo relativo a la carga de GNL en cisternas criogénicas.

La publicación de esta información responde al compromiso de Costa Norte LNG Terminal, S. de R.L. de garantizar plena transparencia en la gestión de su capacidad, así como asegurar que el acceso de terceros se otorgue bajo criterios objetivos, equitativos y no discriminatorios.

Siendo que el suministro de GNL para abastecer las centrales de generación de la licitación en curso se plantea en base a cisternas criogénicas, a la fecha, Costa Norte LNG Terminal, S. de R.L. mantiene una capacidad remanente para el servicio de carga de 25 cisternas por día, lo que representa 83% de su capacidad disponible, sobre una capacidad operativa total de 30 cisternas diarias en turnos continuos de 24 horas.

En consideración a los requerimientos de volumen presentados por los potenciales oferentes de la Licitación LPI N.º ETESA 01‑26, Costa Norte LNG Terminal, S. de R.L. confirma que la capacidad operativa de sus bahías de carga de camiones es suficiente para atender la demanda de GNL actualmente proyectada. Asimismo, y conforme al marco regulatorio vigente, la empresa mantiene su disposición a evaluar ampliaciones de capacidad cuando exista interés formal en incrementar las capacidades contratadas.

La capacidad disponible podrá ser contratada por terceros, sujeta a verificación de compatibilidad técnica, disponibilidad operativa y estricto cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección ambiental aplicables al manejo y operación del GNL.

El presente comunicado oficial permanecerá en vigente mientras la Capacidad Remanente previamente indicada no experimente modificaciones.

Para consultas adicionales, solicitudes de información o fines de coordinación comercial, se invita a los interesados a contactar a Costa Norte LNG Terminal, S. de R.L. mediante el correo electrónico cono.lng@aes.com