Cerveza Cristal presenta su campaña ‘Así se siente la naturaleza’ en el Macrofest 2025

Cerveza Cristal, inspirada en la esencia y frescura de las tierras altas, presentó “Así También Se Siente la Naturaleza”, una iniciativa que celebra los momentos de desconexión y disfrute, invitando a los panameños a reconocer que no es necesario viajar a la montaña para experimentar la calma, la serenidad y la sensación de escape que evoca la naturaleza. Esta puede encontrarse en aquellos espacios que nos permiten respirar, compartir y reconectar con lo verdaderamente importante: el presente, nuestros seres queridos y nosotros mismos.

Como parte de la campaña surgen los “Momentos Cristal”, esos instantes en los que el día se detiene para dar paso al disfrute genuino. Ya sea al compartir con amigos, hacer una pausa en la rutina o simplemente tener un instante de tranquilidad, destacando que la esencia de la naturaleza no está en el lugar, sino en la experiencia, convirtiendo lo cotidiano en algo especial.

Una experiencia sensorial en el MACROFEST 2025

Para llevar este concepto a la vida, Cerveza Cristal participó en el MACROFEST 2025 con una experiencia inmersiva diseñada para conectar con los sentidos y reforzar la idea de que la naturaleza se puede sentir en cualquier momento. Invitando a los asistentes a descubrir su propio “Momento Cristal”, combinando elementos visuales y sensoriales inspirados en la montaña.

Entre las principales activaciones destacaron la imponente Rueda de la Fortuna Cristal, la Garra Humana, y el Columpio Cristal. Además, los asistentes participaron en experiencias que los llevaron a una sensación de calma y renovación, alineadas con los valores de la marca.

Expandiendo la experiencia: el concurso “Momento Cristal”

“Así también se siente la naturaleza” refuerza que no es necesario salir de la ciudad para disfrutar un momento de relajación y plenitud que se vive cuando estamos en la cima de una montaña. En este sentido, para llevar la experiencia más allá del festival, Cerveza Cristal lanzará un concurso en sus redes sociales donde los participantes podrán ganar su propio “Momento Cristal”. La mecánica se anunciará en abril a través de su cuenta de Instagram @cerveza.cristal.

El premio incluye una experiencia sensorial única, donde el ganador y sus acompañantes podrán disfrutar de una velada especial con una propuesta gastronómica de primer nivel, música en vivo y otras sorpresas diseñadas para recrear un auténtico “Momento Cristal”. Una oportunidad para desconectarse de la rutina y vivir un instante de disfrute y celebración en un ambiente exclusivo.

“No podemos ir a la montaña todos los días para frenar, desconectar y volver a conectar con los nuestros, pero eso no significa que no podamos sentir la naturaleza en lo cotidiano. En Cerveza Cristal creemos que la verdadera desconexión no depende de un lugar, sino de la experiencia. Momento Cristal es precisamente eso: una pausa en la rutina para disfrutar plenamente, compartir y reconectar con lo que realmente importa. Con Así También Se Siente la Naturaleza, queremos recordarle a las personas que la frescura, la calma y la autenticidad pueden encontrarse en cualquier entorno, si aprendemos a reconocerlas. Por eso, los invitamos a ser parte de esta experiencia, a descubrir sus propios Momentos Cristal“, mencionó Julieta Salinas, gerente de marca e innovación de HEINEKEN Panamá.

Cerveza Cristal reafirma su compromiso de inspirar a los panameños a valorar los momentos especiales que la vida cotidiana ofrece, resaltando que la tranquilidad de la naturaleza puede estar presente en cada sorbo y en cada instante de disfrute.

Acerca de Heineken y Cerveza Cristal: Heineken Panamá, con 65 años de tradición en Panamá y parte del influyente grupo cervecero global Heineken, es la cervecería detrás de Cerveza Cristal, encabezando un compromiso transversal que trasciende la producción de cerveza y abarca la sostenibilidad y el cuidado del entorno. Cerveza Cristal, arraigada en sus raíces chiricanas y en la inspiración de la naturaleza, decide aventurarse en una experiencia única junto a panameños talentosos, pero con historias diferentes, para descubrir los secretos mejor guardados de una zona única y mágica, demostrando que cada sorbo de Cristal es un compromiso con un mundo más apasionado por nuestra naturaleza. Para más información visite nuestro sitio corporativo y síganos en nuestras redes como @cerveza.cristal.

Cuando maneje no tome.