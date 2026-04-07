Ciudad del Saber: 25 años impulsando innovación, prosperidad y competitividad para Panamá

Ubicada en el antiguo sitio de la base militar de Clayton, Ciudad del saber se ha transformado en un campus dedicado a la ciencia aplicada, el emprendimiento y la cooperación internacional, que conecta talento, investigación y empresas para desarrollar soluciones a los desafíos del país y la región. Lo que antes fue una base militar es hoy un espacio panameño dedicado al conocimiento.

A 25 años de su creación, Ciudad del Saber se ha consolidado como uno de los principales hub y ecosistemas donde la innovación aporta al desarrollo del conocimiento la y cooperación internacional en Panamá.

Actualmente, su campus alberga más de 260 organizaciones, genera 11,378 empleos y aporta 314 millones de dólares anuales en actividad económica, contribuyendo al desarrollo sostenible, al impacto económico y a la competitividad del país.

Durante este cuarto de siglo, el proyecto ha contribuido a posicionar a Panamá como un punto de encuentro para la innovación y la colaboración internacional. En el campus operan actualmente 34 organismos internacionales, 135 organizaciones dedicadas a innovación, tecnología, educación y ciencia, y más de 25 programas académicos que fortalecen la formación de talento.

El impacto económico del ecosistema es muy significativo. Un estudio de impacto económico e impacto social realizado por la firma Ipsos reveló que, en 2024, las organizaciones instaladas en el campus registraron B/. 783.6 millones en valor bruto de producción (ventas), B/. 469.7 millones en consumo intermedio (compras) y B/. 314 millones en valor agregado al Producto Interno Bruto Nacional.

Ciudad del Saber se ha consolidado como una plataforma para el emprendimiento y el impacto social. En los últimos cinco años, más de 300 startups han sido incubadas en el campus, generando más de 21 millones de dólares en ingresos. Además, más de 13,000 emprendedores han participado en programas de incubación y aceleración, mientras que más de 8,000 mujeres han sido capacitadas.

Cada año se reciben más de 4 millones de visitas. Además de su impacto económico e institucional, el proyecto resguarda una reserva forestal de 21 hectáreas que sirve como espacio para investigación científica y educación ambiental.

“Luego de alcanzar el hito de nuestros primeros 25 años realizamos, junto a la firma Ipsos, un estudio para medir el impacto económico y social de Ciudad del Saber. Los resultados del estudio confirman que este es un proyecto que impulsa la economía y contribuye a un futuro más equitativo, próspero y sostenible para Panamá”, señaló Jorge Arosemena R., presidente ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber.