Clínica San Fernando inaugura nueva sede de atención primaria en Brisas del Golf

Como parte de su compromiso de acercar servicios de salud de calidad a más comunidades del país, Clínica Hospital San Fernando inauguró oficialmente Clínica San Fernando Brisas, un nuevo centro de atención primaria ubicado en Brisas del Golf, diseñado para ofrecer atención médica cercana, accesible y respaldada por los más altos estándares de calidad.
La apertura de esta nueva clínica representa un importante paso en la estrategia de expansión de Clínica Hospital San Fernando, institución con 77 años de trayectoria al servicio de la salud de los panameños y reconocida por su excelencia médica, innovación y atención centrada en el paciente.
Durante el acto inaugural participaron directivos de la institución, profesionales de la salud, autoridades locales, aliados estratégicos y medios de comunicación, quienes acompañaron el tradicional corte de cinta que marcó el inicio oficial de operaciones de la nueva sede.
“Con Clínica San Fernando Brisas reafirmamos nuestro compromiso de acercar servicios de salud confiables, oportunos y de calidad a las familias panameñas. Queremos estar cada vez más cerca de nuestros pacientes, ofreciendo una atención humana, eficiente y respaldada por la experiencia de una institución líder en el sector salud”, expresó Dr. José Manuel Terán, Director Médico de Clínica Hospital San Fernando.
La nueva clínica cuenta con modernas instalaciones diseñadas para brindar una experiencia cómoda y segura a sus pacientes, incluyendo:
• Consultorios médicos.
• Medicina general.
• Servicios de laboratorio clínico.
• Servicios de radiología (Rayos X y Ultrasonido).
Con esta nueva sede, red médica San Fernando continúa fortaleciendo su red de atención y consolidando su misión de contribuir al bienestar y la calidad de vida de la población panameña.