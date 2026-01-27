CliniLab Panamá y Northwell Health presentan programa de segunda opinión médica virtual

Los puntos de contacto estarán disponibles en todas las sedes de CliniLab Panamá, donde personal capacitado guiará a usuarios en solicitud, coordinación y seguimiento.

CliniLab Panamá, clínicas ambulatorias y laboratorio clínico, anunció un programa de segunda opinión médica virtual con Northwell Health, séptimo sistema de salud más grande de Estados Unidos, para acercar servicios de alta complejidad a pacientes panameños.

Durante la presentación oficial, ambas instituciones revelaron el flujo logístico que permitirá acceder eficientemente a esta colaboración histórica.

Northwell Health cuenta con más de 104,000 colaboradores, 28 hospitales y 1,000 centros ambulatorios, reconocido por su excelencia en cardiología, neurología y oncología. Destaca Lenox Hill Hospital en Nueva York, clasificado por U.S. News & World Report entre los mejores del país.

Servicios principales

El programa ofrece consultas virtuales de segunda opinión entre médicos, acceso especialidades como Cirugía Cardiotorácica, Oncología, Neurocirugía Dermatología, Ortopedia incluyendo tele-radiología, coordinación personalizada con un especialista asignado, informes médicos completos con recomendaciones, revisión de casos complejos para determinar elegibilidad en tratamientos especializados, y oportunidades de educación continua para profesionales panameños.

Para más información sobre el programa y cómo acceder a los servicios, los interesados pueden contactar a CliniLab Panamá a través de su central telefónica 310-0680 o acercarse a cualquiera de sus sucursales, donde personal capacitado les guiará en solicitud, coordinación y seguimiento.

Impacto

Esta alianza democratiza el acceso a servicios médicos de primer nivel, eliminando barreras tradicionales que obligaban a pacientes a viajar al extranjero con costos elevados. Ahora podrán acceder a especialistas de renombre mundial sin salir del país.

La colaboración fortalece capacidades del cuerpo médico nacional, proporcionando acceso a consultas especializadas, recursos educativos actualizados y discusión de casos complejos con expertos internacionales.