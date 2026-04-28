Cobre Panamá destaca con tecnología en su stand de la Feria de Azuero 2026

Por segundo año consecutivo, Cobre Panamá participa en la LXII Feria Internacional de Azuero 2026, que se celebra desde el 23 de abril al 3 de mayo, llevando a uno de los eventos más representativos del país una propuesta que acerca la minería moderna a la ciudadanía a través de tecnología, interacción y conocimiento.

En medio de una feria que reúne a miles de panameños y visitantes en torno a la cultura y la tradición, Cobre Panamá presenta un stand donde el público puede comprender, de forma directa, cómo funciona una operación minera actual y cuáles son los avances que se están implementando para hacerla más eficiente y sostenible.

Uno de los principales atractivos es la explicación del sistema trolley, con este sistema, los camiones eléctricos dejan de depender de métodos tradicionales y se movilizan conectados a una línea de energía, reduciendo emisiones y mejorando su eficiencia. Es una muestra clara de cómo la tecnología está transformando la minería hacia modelos más sostenibles.

Una de las experiencias más llamativas es una bicicleta que permite generar energía al pedalear. Esta acción simple ayuda a entender, de forma directa, cómo funciona el sistema trolley y cómo la energía se transforma en movimiento dentro de la operación minera.

“Ver cómo tu propio esfuerzo se convierte en energía cambia la forma en que entiendes todo. Ese es el objetivo: que las personas vivan la tecnología y comprendan cómo está evolucionando la minería”, señaló Maru Gálvez, gerente de Relaciones Públicas de Cobre Panamá.

Durante los días de feria, las personas pueden interactuar con profesionales panameños, hacer consultas al avatar de inteligencia artificial CoCo y entender de manera práctica el enfoque de minería responsable y la presencia del cobre en la vida cotidiana.

En un escenario donde conviven tradición y desarrollo, la presencia de Cobre Panamá marca un punto de encuentro entre lo que somos y hacia dónde vamos: una industria que evoluciona, una ciudadanía que pregunta y una conversación que cada vez se vuelve más cercana, más clara y más necesaria.