Conferencia Trusted Advisors: Liderazgo Financiero y Perspectivas Globales 2025

El pasado 6 de mayo se llevó a cabo con éxito la conferencia organizada por Trusted Advisors, junto con la experta en gestión patrimonial para family offices, Carol Pepper, en colaboración con Kroll, firma líder en gestión de riesgos y ciberseguridad. El evento reunió a amigos, familias inversionistas, consultores financieros, colaboradores y socios estratégicos.

Bajo el título “Having Success in Turbulent Times: Strategies & Tactics to Apply in 2025”, la conferencia ofreció una visión estratégica sobre cómo navegar los desafíos económicos y geopolíticos actuales. Carol Pepper, CEO de Pepper International, compartió estrategias clave para preservar y hacer crecer el patrimonio familiar en tiempos de incertidumbre, enfocándose en inversión sostenible, gobernanza familiar y planeación multigeneracional.

Los expertos de Kroll complementaron la jornada con un análisis sobre protección de activos, ciberseguridad y tácticas para mitigar riesgos en escenarios volátiles. Se destacó la importancia de contar con estructuras ágiles, con enfoque tecnológico y resiliente, que resguarden la información a largo plazo.

El evento ofreció un espacio cercano de intercambio, donde, a través de las experiencias de los expositores, se discutieron los principales retos y tendencias actuales.

Con esta iniciativa, Trusted Advisors refuerza su compromiso con la planificación estratégica, organización y protección patrimonial, proporcionando a nuestros clientes soluciones prácticas para enfrentar con éxito los retos del 2025. Agradecemos a los patrocinadores, cuyo respaldo fue fundamental para la realización de este evento.

Para obtener más información, pueden contactar al celular +507 6943-1589 o seguirnos en redes sociales en @tadvisorsgroup.