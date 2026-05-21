Consultorios Town Center convirtió el Día del Médico en una experiencia memorable

En un año donde el fútbol vuelve a convertirse en uno de los grandes protagonistas de conversaciones y emociones alrededor del mundo, Consultorios Town Center celebró el Día del Médico con una noche especial inspirada en la pasión por este deporte, destacando el espíritu de unión, compromiso y trabajo en equipo que comparten tanto el fútbol como la medicina, junto a una destacada asistencia de especialistas de la salud y aliados estratégicos del sector.

La apertura de la celebración contó con palabras de la Dra. Carmen Amada Pinzón y la Dra. Jenniffer Wittgreen, quienes resaltaron la importancia de reconocer la dedicación y vocación de los profesionales de la salud. Asimismo, el Dr. Humberto Juárez, integrante de la Selección Panameña Médica de Fútbol, compartió un mensaje enfocado en la conexión entre la pasión por el fútbol y la medicina, destacando los valores de disciplina, compromiso y trabajo en equipo presentes en ambas áreas.

Entre los asistentes destacó la presencia de representantes del Hospital Pacífica Salud, así como especialistas de distintas ramas médicas que forman parte de la comunidad de Consultorios Town Center.

El evento estuvo inspirado en los valores que comparten tanto la medicina como el deporte: disciplina, trabajo en equipo, estrategia y pasión. Bajo este concepto, médicos de distintas especialidades disfrutaron de una noche dinámica y memorable, diseñada para fortalecer vínculos y celebrar la dedicación de quienes diariamente impactan vidas a través de su profesión.

El evento reunió a una amplia comunidad médica, reafirmando una vez más el liderazgo de Consultorios Town Center dentro del mercado de consultorios médicos y espacios especializados en salud. La alta participación de médicos y especialistas reflejó el posicionamiento y la sólida conexión que mantiene el proyecto con el gremio médico en Panamá.

Con iniciativas como esta, Consultorios Town Center continúa elevando la experiencia de sus profesionales y consolidándose como un espacio que va más allá de los consultorios: un entorno donde convergen salud, comunidad y experiencias memorables.