Consultorios Town Center Costa del Este celebra exitoso cierre de año con Networking para Especialistas de la Salud

Consultorios Town Center Costa del Este celebró el cierre del año con un exclusivo evento de networking, dirigido a todos los Especialistas de la Salud que forman parte de su comunidad. La velada, realizada en el Conference Room de Consultorios Town Center, reunió a especialistas de la salud de diversas disciplinas médicas con el propósito de fortalecer la colaboración, intercambiar experiencias y celebrar los logros alcanzados durante el 2025.

Este encuentro ofreció el espacio propicio para la conexión profesional en un ambiente distendido y colaborativo. Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de conversar, compartir buenas prácticas y fortalecer vínculos que contribuyen al ecosistema médico del complejo.

Como parte de la celebración, se compartieron cálidos deseos de felices fiestas, fortaleciendo el espíritu de unión y gratitud entre todos los presentes.

De izquierda a derecha: Marcos Tejeira, Daiana Filós, Jackqueline Moreno, y Christian Bonilla, ejecutivos de Consultorios Town Center.

Con iniciativas como esta, Consultorios Town Center reafirma su compromiso de crear experiencias de valor para sus especialistas de la salud, promoviendo la interacción profesional dentro de un entorno que impulsa el bienestar y la excelencia en los servicios de salud.

En el 2026 continuarán fortaleciendo su comunidad médica siendo uno de los centros médicos más exclusivo y destacado del país.