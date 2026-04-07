Consultorios Town Center lidera espacios de conexión médica en Panamá

Consultorios Town Center llevó a cabo con éxito su primer Networking Day del año 2026, un espacio diseñado para promover la conexión, el intercambio de experiencias y la creación de alianzas estratégicas entre los especialistas de la salud que forman parte de su comunidad.

El evento reunió a especialistas de diversas áreas en un ambiente propicio para el intercambio profesional y la conexión entre profesionales de la salud, promoviendo la colaboración y el fortalecimiento de la red médica dentro del complejo.

Durante la jornada, los asistentes generaron vínculos estratégicos y exploraron oportunidades de crecimiento conjunto, contribuyendo a una atención más integral, coordinada y centrada en el paciente.

Con esta iniciativa Consultorios Town Center avanza en la consolidación de un ecosistema médico integrado, donde la cercanía entre especialistas fortalece la referencia profesional y maximiza el uso de los servicios del Hospital Pacífica Salud Costa del Este, elevando la calidad de la atención y generando valor para médicos y pacientes.

De izquierda a derecha: Christian Bonilla, Jackqueline Moreno, Marelissa Osorio, Dr. Raúl Escudero, Daiana Filós y Marcos Tejeira.

A través de estos encuentros, Consultorios Town Center trasciende el concepto de infraestructura de primer nivel, para convertirse en un verdadero hub de conexión, crecimiento, innovación e integración médica.

Con una visión clara de futuro, Consultorios Town Center continúa impulsando acciones que fortalezcan su ecosistema, consolidándose como un punto de referencia para especialistas de la salud que buscan desarrollarse en un entorno colaborativo, moderno y estratégicamente ubicado.