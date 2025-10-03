Pandeportes, WBSC Américas y Oaktree International Sports & Entertainment Ventures anunciaron que Tixbase ha sido nombrado Socio Exclusivo de Boletería para la Copa América de Béisbol 2025, a celebrarse en Panamá del 13 al 22 de noviembre de 2025 en el Estadio Mariano Rivera. Esta alianza permitirá ofrecer un sistema innovador y seguro, respaldado por tecnología blockchain, que garantiza registros infalsificables, control de acceso confiable y una experiencia centrada en los fanáticos.

El torneo reunirá en el Grupo B a las selecciones de Panamá, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Canadá y Brasil, que disputarán 26 partidos, incluyendo la Súper Ronda y las Finales. Se proyecta una asistencia superior a 200,000 espectadores, consolidando a Panamá como sede de uno de los campeonatos más relevantes del continente. Además, la Copa impactará los rankings mundiales oficiales y será parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, lo que subraya su trascendencia internacional.

Seleccionada por OISEV, promotora oficial del evento, Tixbase estará a cargo de todas las operaciones de boletería: ventas en línea, taquilla física, integración con puntos de venta, auditorías en tiempo real y acceso multicanal.

Los boletos estarán disponibles a partir del 2 de octubre de 2025 en tickets.wbscamericas.org, con opciones que van desde paquetes para todo el torneo hasta pases diarios.

Miguel Ordóñez, Director de Pandeportes, expresó que el país espera con entusiasmo este evento que reunirá a los mejores jugadores de la región. Por su parte, Frank V. Carone, socio de OISEV, destacó la seguridad y flexibilidad de la plataforma, mientras que Emil R. Ljesnjanin, fundador de Tixbase, afirmó que esta primera edición de la Copa América de Béisbol es un “hito histórico” para el deporte en las Américas.