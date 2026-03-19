Davivienda se acerca a Chiriquí con su participación en la Feria Internacional de David

La Feria Internacional de David no solo es uno de los eventos más importantes del país, también es un espacio donde convergen historias, proyectos y sueños que impulsan el desarrollo de la región. Este año, Banco Davivienda Panamá se suma a esta cita con un propósito claro: estar más cerca de las personas y acompañarlas en cada paso de su crecimiento.

Con su participación, el banco busca fortalecer su relación con familias, emprendedores y empresas de Chiriquí, escuchando sus necesidades y brindando soluciones que les permitan avanzar con mayor confianza. La presencia de Davivienda en la feria también marca su llegada oficial a la provincia, una región llena de oportunidades y con un enorme potencial de desarrollo.

Como parte de esta experiencia, Davivienda patrocina el premio principal de entrada al evento: un lote de 3,000 metros cuadrados en Boquete Canyon Village, valorado en más de B/.115,000. Más que un premio, representa la posibilidad de construir futuro, de dar ese siguiente paso que muchas personas están esperando.

Durante la feria, los visitantes podrán acercarse al stand del banco y conocer de primera mano su oferta de productos, que incluye financiamiento de autos, préstamos personales, tarjetas de crédito y opciones de ahorro. Además, contarán con asesoría directa y procesos de precalificación que facilitan el acceso a estas soluciones.

La participación de Davivienda se da en un momento clave para la entidad, tras la integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá, un paso que ha fortalecido su propuesta de valor y ampliado su capacidad de acompañar a más clientes. Con más de 60 años de trayectoria en el país, el banco reafirma su compromiso de seguir creciendo junto a Panamá, construyendo relaciones basadas en confianza, cercanía y oportunidades reales.