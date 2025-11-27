Delta inaugura la primera electrolinera en Panamá

Petróleos Delta puso en funcionamiento la primera electrolinera de acceso público en Panamá, ubicada dentro de la Estación Delta en Ciudad del Saber. La nueva infraestructura, concebida bajo un enfoque de movilidad eléctrica, integra energía, sostenibilidad y tecnología en un mismo espacio, marcando un paso relevante en la transición hacia modelos de transporte más limpios.

La “Estación Delta Ciudad del Saber” es la primera diseñada desde su origen para atender las necesidades de vehículos eléctricos. En esta etapa inicial opera con tres cargadores rápidos de 50 kW y cuenta con una infraestructura que permitirá incorporar hasta siete puntos de carga adicionales conforme aumente la demanda.

“Estamos hoy muy honrados de estar inaugurando nuestra primera electrolinera a nivel nacional en la Ciudad del Saber. Es una nueva facilidad que conjuga tanto el servicio a vehículos de combustible como a vehículos eléctricos. De manera que a partir del día de hoy pueden pasar a hacer su recarga aquí en la estación Delta Ciudad del Saber.”, destacó Augusto Gerbaud, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Petróleos Delta.

El proyecto se desarrolló en conjunto con Ciudad del Saber y cumple con los más altos estándares ambientales.

“La estación cuenta con tres cargadores eléctricos y dos cargadores de combustible para carros normales y nos ha permitido de la mano con Ciudad del Saber implementar tecnología de punta tanto en paneles solares, manejo de aguas residuales, al igual que incorporar a la estación toda la vegetación que tenía ya naturalmente el terreno para que ahora sea parte de ella. Estamos muy contentos de invitarlos de verdad a todos los usuarios de carga eléctrica que puedan pasarse por acá y probar estas nuevas instalaciones diseñadas especialmente para usted en la Delta Ciudad del Saber”, destacó Rolando Troitino, Vicepresidente de negocios de Petróleos Delta.

En materia energética, la estación incorpora un sistema fotovoltaico de 45 kW de capacidad instalada, que reducirá alrededor de 36 toneladas de CO₂ al año. Durante su vida útil estimada de 25 años, evitará la emisión de más de 721 toneladas de CO₂, equivalente a la absorción generada por 33 mil árboles maduros o más de 100 hectáreas de bosque.

La electrolinera también incorpora otras iniciativas sostenibles, como luminarias LED de bajo consumo y mobiliario fabricado con 622 kilogramos de plástico reciclado a través de la iniciativa Botellas de Amor. En una segunda fase, el espacio contará con un punto de acopio para reciclaje de plásticos y participará en un programa de llenado de botellas de agua en alianza con la Fundación Marea Verde. “Esta inauguración refleja la visión de Delta como una empresa energética integral que evoluciona con las necesidades del país, aportando soluciones concretas para una movilidad más sostenible”, afirmó la Ing. Dina Díaz, Administradora de Proyectos de Petróleos Delta.

Como elemento distintivo, la estación incluye un mural creado por el artista panameño Fer Garvey, una obra que fusiona naturaleza, color y sostenibilidad para rendir homenaje a la biodiversidad del entorno.

Con esta apertura, Delta se convierte en la primera red de estaciones en el país en ofrecer una electrolinera de acceso público, reforzando su compromiso con la innovación, el desarrollo sostenible y la adopción de nuevas soluciones energéticas que contribuyan al bienestar de las comunidades.