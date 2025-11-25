Digitalización y acceso a capital impulsan el crecimiento de las MiPYMEs panameñas, revela estudio de Mastercard

La digitalización, el acceso a capital y la adopción tecnológica se consolidan como los principales motores de crecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas panameñas, según un nuevo estudio presentado por Mastercard Advisors. El informe detalla el papel estratégico de este segmento, que representa el 97% del parque empresarial del país y aporta el 17% del PIB.

El análisis subraya que Panamá cuenta con condiciones favorables para acelerar la transformación digital de las MiPYMEs, gracias a su alto nivel de conectividad y al uso masivo de dispositivos móviles. Sin embargo, persisten desafíos estructurales como la informalidad, la baja bancarización y la preferencia por el efectivo, factores que continúan limitando su expansión.

Uno de los hallazgos más relevantes es la brecha de inclusión financiera: solo el 4% de las microempresas accede a crédito formal, lo que demuestra la necesidad de ofrecer soluciones más flexibles y sistemas de evaluación alternativos. Aunque el 73.9% de la población tiene acceso a internet y el país registra más de seis millones de líneas móviles activas, el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante, reflejando la importancia de fortalecer la educación financiera y la confianza en los servicios digitales.

El estudio también señala que los pagos digitales se han convertido en un componente esencial para la operación y supervivencia de los negocios. El 89% de las MiPYMEs asegura que estas herramientas son clave para escalar, mientras que el 62% de las que no los aceptan pierde clientes semanalmente. No obstante, la oferta existente en el mercado sigue siendo poco diferenciada y no responde completamente a las particularidades de este sector.

Para enfrentar estos desafíos, Mastercard propone segmentar a las MiPYMEs en cuatro perfiles y desarrollar soluciones específicas según su etapa de crecimiento. El plan incluye tres líneas de acción: impulsar la digitalización mediante tecnologías como Tap on Phone y Click to Pay, ampliar el acceso a crédito a través de modelos de financiamiento más inteligentes y fortalecer las capacidades empresariales con programas de formación.

“El potencial de las MiPYMEs panameñas es enorme”, afirmó Soledad Rovira, Country Manager para Panamá y Belice. “Nuestro compromiso es ofrecer herramientas que les permitan crecer y contribuir a una economía más digital e inclusiva”.