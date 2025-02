Do it Center inaugura su primera tienda especializada en materiales y herramientas para profesionales del sector

Presentado por Do It Center

La cadena Do It Center, con más de 30 años de trayectoria en Panamá, celebró la apertura de Do It Pro, su primera tienda especializada en materiales y herramientas para profesionales de la construcción, remodelación y mantenimiento, que buscan productos con especificaciones técnicas y altos rendimientos.

Ubicada en calle Llano Bonito, en Juan Díaz, el Do It Pro ofrece materiales de construcción, ferretería, pintura, revestimientos, plomería, electricidad y herramientas.

La apertura de esta primera sede contó con la presencia de amigos, clientes, medios de comunicación, proveedores e invitados especiales.

En la ceremonia de inauguración, Adriana Guizado, directora de Marketing de Do It Center, destacó que el espacio está diseñado exclusivamente para ofrecerles a los profesionales una experiencia de compra más ágil, eficiente, especializada y precios competitivos para sus proyectos. “Do It Pro es una evolución natural de nuestra marca. Queremos ofrecer un espacio exclusivo para maestros de obra, capataces, contratistas, ingenieros, arquitectos, pintores, plomeros y electricistas, con todo lo que necesitan para sus proyectos, con la garantía y respaldo de Do It Center”, señaló Adriana.

El corte de cinta fue realizado por Jason Cohen, co gerente general de Do It Center, y Nestor Echevers, gerente de operaciones de Do It Pro.

Por su parte, Cohen expresó que el objetivo de la tienda es ser el mejor aliado de arquitectos, ingenieros, contratistas y todos aquellos que construyen, remodelan o mantienen estructuras y espacios en Panamá. “Con Do It Pro, no solo estamos atendiendo a profesionales independientes, sino también a grandes empresas de construcción, remodelación y mantenimiento, brindándoles precios competitivos, compras en volumen y entregas eficientes”, sostuvo el co gerente general de Do It Center.

Finalmente, Echevers mencionó que son un grupo de más de 20 colaboradores altamente capacitados que van a atender rápidamente sus necesidades y acompañarlos en sus proyectos. “Esta tienda ha sido diseñada para ofrecer rapidez, disponibilidad de productos especializados y un servicio diferenciado para cada segmento”. Continuó: “Queremos ser el aliado estratégico de todos los que trabajan en la construcción y remodelación en Panamá”, agregó Nestor.

La tienda además cuenta con una hectárea de terreno que dispone de dos bodegas: una para almacenar artículos pequeños y otra para equipo de mayor volumen. Según la directora de Marketing, estos almacenamientos están dedicados exclusivamente a garantizar la “disponibilidad de inventario para los clientes, que requieren ejecutar sus proyectos sin demora”.

Durante el evento de apertura, los asistentes tuvieron la oportunidad de explorar los diversos pasillos de la nueva tienda y realizar un recorrido por las dos bodegas.

El horario de atención de Do It Pro es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado.