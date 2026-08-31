Domingo Alonso entrega a SIXT Panamá su primera flota mediante arrendamiento operativo

Domingo Alonso Panamá, distribuidor oficial de Volkswagen en el país, realizó la entrega de su primera flota destinada al negocio de alquiler de vehículos a SIXT Panamá, mediante la modalidad de arrendamiento operativo. La entrega está compuesta por 25 unidades de los modelos Volkswagen Tera y T-Cross, que se incorporan a la oferta de movilidad de SIXT Panamá para brindar a sus clientes una experiencia de conducción respaldada por la seguridad, tecnología y calidad alemana, características emblemáticas de la marca Volkswagen.

Esta operación representa una alianza estratégica entre dos empresas con raíces alemanas y una visión compartida: ofrecer productos y servicios de alto nivel a sus clientes. SIXT Panamá, uno de los principales actores del segmento premium de alquiler de vehículos, apuesta por Volkswagen como proveedor gracias a la trayectoria de la marca, la seguridad cinco estrellas de los modelos incorporados y su tecnología aplicada a la conducción. El Volkswagen Tera, nuevo ícono de la marca, es un SUV moderno, compacto, y eficiente, diseñado para adaptarse a diferentes estilos de vida y necesidades de movilidad. Por su parte, el Volkswagen T-Cross combina tecnología, seguridad, comodidad y un amplio espacio interior, cualidades que lo convierten en una opción ideal para quienes buscan la versatilidad sin compromiso. Ambos modelos son protagonistas en el panorama de rent a car a nivel mundial y también son la primera apuesta de la marca en el mercado panameño.

Movilidad empresarial sin grandes desembolsos iniciales

La operación se realizó mediante la fórmula de arrendamiento operativo, una solución ofrecida por Domingo Alonso Panamá que permite a las empresas del sector de renta car ampliar o renovar su flota de forma fácil y eficiente.

Al contrario de una compra tradicional, este producto no requiere un desembolso inicial, sino que contempla el pago de cuotas mensuales, facilitando una mejor planificación financiera y evitando la necesidad de recurrir al financiamiento tradicional para adquirir su flota. Al finalizar el periodo establecido, Domingo Alonso Panamá se encarga de los vehículos, reduciendo de esta manera gastos financieros y de almacenamiento a sus clientes además de optimizar los tiempos de gestión. Gracias a esta modalidad, SIXT Panamá puede centrar sus recursos en la operación y atención de sus clientes y seguir impulsando el crecimiento de su negocio.

Con esta entrega, Domingo Alonso Panamá fortalece su propuesta dirigida al segmento corporativo y reafirma su compromiso de desarrollar soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades de cada empresa. Esta alianza marca el inicio de una nueva etapa para ambas compañías y refuerza su apuesta por la innovación, la calidad y el desarrollo de nuevas soluciones de movilidad en Panamá.

Acerca de Domingo Alonso Group

Domingo Alonso Group es un grupo empresarial de origen canario con más de 70 años de experiencia junto a Volkswagen. Formado por más de 1.600 personas y con presencia en 48 mercados, desde junio de 2025 asumió la gestión como distribuidor oficial de la marca alemana en Panamá, con el compromiso de impulsar su crecimiento a nivel nacional y ofrecer a todos sus clientes una experiencia de venta y posventa de clase A.