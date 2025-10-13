Donativos Ambientales Ford celebra 25 años apoyando seis proyectos en Centroamérica y el Caribe

En el marco del 25 aniversario de su programa Donativos Ambientales Ford, la compañía automotriz anunció los seis proyectos comunitarios ganadores de su edición 2025, entre los cuales se distribuirán $85,000 para impulsar acciones que promuevan la conservación ambiental, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible en la región.

En esta edición fueron reconocidos proyectos en Panamá, Costa Rica, República Dominicana y, por primera vez, Guatemala.

Los proyectos ganadores son: Café Robusta Mejorado: Producción Sostenible y Bienestar Comunitario en la Comarca Ngäbe Bugle, de la Fundación Nuestra Señora del Camino; y la iniciativa Resiliencia y Protección Forestal liderada por Mujeres e Indígenas (WILRFP), de la Asociación de Mujeres Artesanas Emberá - AMARIE, ambos de Panamá. También fue reconocido el proyecto Producción y procesamiento de Café Artesanal Mimín, de la Asociación de Mujeres ProDesarrollo de Sabaneta (ASOMUPRODESA), en República Dominicana. En Costa Rica resultaron premiados el Programa de Conservación de Tortugas Marinas basado en la Educación Ambiental, de Turtle Rescue Cahuita, y el proyecto Capacitación para el Tratamiento de Aguas Residuales con Soluciones Naturales en Nosara, de Wildlife Conservation Association. El proyecto ganador de Guatemala es Reforestación de las montañas mayas Tz’utujil, de Wellkind Guatemala ONG.

Durante más de dos décadas, Donativos Ambientales Ford ha aportado más de $2.1 millones a cientos de iniciativas ambientales en Centroamérica y el Caribe, consolidándose como una de las plataformas de apoyo comunitario más consistentes en la región.

“Donativos Ambientales Ford ha demostrado que cuando se une el compromiso comunitario con el respaldo adecuado, es posible transformar realidades y proteger nuestros recursos naturales. Este aniversario es una celebración de los cientos de proyectos que han marcado huella en la región y de los seis ganadores de este año, que representan la innovación, la resiliencia y la esperanza de un futuro más sostenible para sus comunidades”, señaló Vivian Dávila, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Ford para Centroamérica y el Caribe.

“Felicitamos a los seis proyectos ganadores por su compromiso y dedicación en favor del medioambiente y sus comunidades. Asimismo, queremos agradecer y reconocer a todas las organizaciones que participaron en esta edición, cuyo esfuerzo también contribuye a marcar una diferencia positiva para el bienestar común”, añadió.

La elección de los proyectos ganadores estuvo a cargo de un jurado conformado por reconocidos especialistas en sostenibilidad de la academia, el sector privado y entidades no gubernamentales. El comité evaluador estuvo integrado por Lamed Mendoza, vicerrectora de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas; Carlos Carrasco, gerente de Área de Gestión Responsable del Banco Nacional de Panamá; Darién Montañez, curador y coordinador del Programa Público del Biomuseo; Marsha Díaz, especialista en responsabilidad social empresarial y fundadora de la Revista Somos Impacto Positivo; Jessie Vega, coordinadora de Acción Climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana; Andrés Tarté, coordinador de comunicación del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES); Bruno Basile, especialista en Desarrollo Sostenible y Luis Mastroeni, consultor de sostenibilidad.

La edición 2025 de Donativos Ambientales Ford no solo reafirma el compromiso de la compañía con el medio ambiente, sino que también evidencia la capacidad de las comunidades para generar soluciones reales frente a los desafíos actuales.

Los proyectos ganadores, al igual que las demás propuestas recibidas, contribuyen de manera directa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, promoviendo la conservación de la biodiversidad, la seguridad alimentaria, las energías renovables, la educación ambiental y la gestión responsable de los recursos. Con cada edición, se confirma que el futuro sostenible de la región depende del talento local, la innovación y la colaboración multisectorial.

La convocatoria para la próxima edición del programa Donativos Ambientales Ford comenzará en abril de 2026. Más información sobre el programa está disponible en DonativosAmbientalesFord.com