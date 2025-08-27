El Atlético escoge a Ruggeri en lugar de Robertson: ¿una decisión inteligente?

El mercado de fichajes nunca duerme, al igual que las ambiciones del equipo Atlético Madrid. Este verano, han decidido arriesgarse con un jugador joven, Matteo Ruggeri de Italia, en lugar de escoger al experimentado Andy Robertson del Liverpool.

Algunos fanáticos se quedaron sorprendidos por esta decisión pero, al ver las estadísticas, la estrategia y el precio de inversión, parece que este es uno de los movimientos más inteligentes que ha hecho el club en los últimos años.

¿Por qué Ruggeri?

Con tan solo veintidós años, Ruggeri ya acumula un montón de experiencia:

99 apariciones en la Serie A con el Atalanta.

9 asistencias registradas, la mayoría producto de desbordes dinámicos y centros precisos.

16 partidos con la Sub-21 de Italia, incluida una destacada actuación en la Eurocopa Sub-21 en Eslovaquia.

Además, se le debe añadir el trato por 20 millones de euros, más bonificaciones. Nada mal para un mercado que va en aumento constante. Ruggeri es preciso, fornido y lleno de vida.

Ahora, contrastando con Andy Robertson: un defensor condecorado, sin duda alguna, con títulos de la Premier League y la Champions League a su nombre. Pero, con treinta años y la cantidad de lesiones sufridas en las temporadas recientes, no se pueden ignorar las alarmas.

Aparentemente, el Atlético lo consideró seriamente, y puede que incluso hayan llegado a algún acuerdo, pero se decidieron por la juventud, la versatilidad y el valor a largo plazo de Ruggeri.

El factor Simeone: Ruggeri encaja a la perfección

Aquí es donde se pone interesante la cosa. Diego Simeone no solo busca nombres, busca soldados. Su sistema es exitoso por la determinación, la disciplina posicional y el conocimiento de las transiciones.

Ruggeri ofrece una amplia resistencia para poder correr en ambos laterales, compostura excepcional bajo presión y un conocimiento táctico que es raro en los jugadores de su edad.

Robertson destaca por su liderazgo y presencia, pero Ruggeri ofrece diez años más de potencial en un sistema donde la constancia vence a la fama. El hecho de que el Atlético también explorara opciones como Lucas Digne, pero aún así tomaron esta decisión, dice mucho sobre lo que buscaban.

Una decisión financieramente inteligente

Ahora, en cuanto a los números:

Matteo Ruggeri: 20 millones de euros.

Theo Hernández: más de 30 millones de euros.

Lucas Digne: 10 millones de euros.

Andy Robertson: de 25 a 30 millones de euros, con potencial de venta limitado.

El Atlético no solo se ahorró una buena pasta, sino que también se ahorró el riesgo de las críticas públicas por andar detrás de un jugador como Theo que estaba vinculado al Real Madrid. La fanaticada recuerda todo, y Ruggeri es un lienzo en blanco.

Conclusión

Entonces, ¿el Atlético tomó la mejor decisión? Por supuesto.

Puede que Ruggeri no tenga la fama de Robertson, pero es un jugador al que Simeone puede moldear acorde a su visión. Es atlético, tiene los pies en la tierra, y está listo para explotar en La Liga con el mejor mentor.