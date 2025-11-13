El BEI y Naturgy firman préstamo de 300 millones de dólares para modernizar las redes eléctricas de Panamá

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través de EIB Global, y Naturgy Energy Group, mediante sus distribuidoras EDEMET y EDECHI, firmaron un préstamo de 300 millones de dólares, garantizado por Cesce, para modernizar y expandir las redes de distribución eléctrica en Panamá. Se trata del mayor préstamo del BEI a una empresa privada en América Central.

El proyecto fortalecerá la fiabilidad y eficiencia del suministro eléctrico, facilitará la conexión de nuevos usuarios, incluyendo hogares de bajos ingresos, y permitirá una mayor integración de energías renovables. Además, contribuirá a los objetivos del Grupo BEI en acción climática y sostenibilidad ambiental, y se enmarca en la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea.

Durante el acto de firma participaron la presidenta del BEI, Nadia Calviño; el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés; y el presidente de Cesce, Pablo de Ramón-Laca, junto a autoridades panameñas. Calviño destacó que la alianza refuerza la integración energética regional y el acceso a energía más limpia, mientras que Reynés subrayó que el crédito refleja el compromiso de Naturgy con Panamá, reforzando sus inversiones y contribuyendo a un modelo energético más eficiente y sostenible.

Naturgy ha invertido más de 500 millones de dólares en Panamá entre 2022 y 2026 y prevé superar los 600 millones en el periodo 2026-2030, con proyectos de modernización, reducción de pérdidas y mejora de la calidad del servicio. La compañía opera además cuatro centrales hidroeléctricas que aportan energía limpia y renovable, alineadas con los objetivos de la COP30.

Esta colaboración entre el BEI, Naturgy y Cesce impulsa la transición energética y refuerza la seguridad del suministro eléctrico en Panamá, consolidando al país como referente regional en sostenibilidad y desarrollo energético.