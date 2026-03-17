El Canal de Panamá participa en la Feria Internacional de David

El Canal de Panamá reafirma su compromiso con el país y con el desarrollo de las provincias a través de su participación en la tradicional Feria Internacional de David, uno de los eventos feriales más importantes de la región occidental.

Durante la feria, el stand del Canal de Panamá ofrece a los visitantes una experiencia interactiva y educativa que permite conocer más de cerca el funcionamiento de la vía interoceánica, su impacto en la economía nacional y su aporte al comercio marítimo mundial. A través de material audiovisual, exhibiciones informativas y dinámicas para toda la familia, el público puede descubrir cómo opera esta importante infraestructura que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

El espacio también destaca los programas ambientales, sociales y educativos que impulsa el Canal de Panamá en beneficio de las comunidades, así como los esfuerzos permanentes para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la operación eficiente de la vía. Personal del Canal se encuentra presente para atender consultas, compartir información y promover el orgullo nacional por esta obra de ingeniería reconocida mundialmente.

Los visitantes del stand tienen la oportunidad de participar en actividades educativas, concursos y demostraciones que explican de manera sencilla y didáctica los procesos de tránsito de los buques, el funcionamiento de las esclusas y la importancia estratégica del Canal para Panamá y el comercio global.

La participación del Canal de Panamá en la Feria Internacional de David forma parte de su compromiso de acercarse a la ciudadanía, fomentar el conocimiento sobre su labor y fortalecer el vínculo con las comunidades del país.

De esta manera, el Canal continúa promoviendo espacios de aprendizaje y orgullo nacional, destacando su papel como motor del desarrollo económico y símbolo de identidad para todos los panameños.