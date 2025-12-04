El Puma Energy Rally Team se prepara para la edición del Dakar 2026

Es el quinto año consecutivo en el que el Puma Energy Rally Team atravesará el desierto en la competencia más dura del mundo

El equipo está integrado por el piloto guatemalteco Francisco Arredondo (moto) y el argentino, Jeremías González Ferioli (UTV)

Por quinto año consecutivo, el Puma Energy Rally Team estará presente en el Rally Dakar 2026, el reto más exigente de esta disciplina a nivel mundial, que se realizará del 3 al 17 de enero de 2026 y recorrerá cerca de 8.000 kilómetros en el duro desierto de Arabia Saudita.

El Puma Energy Rally Team está integrado por el piloto guatemalteco Francisco Arredondo, a bordo de una KTM 450 Rally de Vas Team y se incorpora al equipo, el argentino Jeremías González Ferioli en un UTV.

Arredondo es una figura muy reconocida en Centroamérica por sus excelentes performances como la escalada al Everest en 2008, récords de velocidad en moto, incontables maratones, carreras míticas y un total de 16 participaciones en el Dakar desde su debut en 2004.

El cordobés González Ferioli, exconductor de Quads, tiene una trayectoria excelente. Cuenta con tres podios Dakar, seis victorias en etapas de esta competencia y siete desafíos completados en la carrera más difícil del mundo. Además, es campeón argentino UTV 2021, campeón sudamericano UTV 2022, ganador en el Abu Dhabi Desert Challenge 2025, se quedó con la gloria en Desafío Ruta 40 2023 y 2024, y resultó vencedor en South American Rally Race 2022 y 2024.

El Dakar 2026 convocará a los pilotos y sus equipos en Yanbu, a orillas del mar Rojo, para retarlos a un periplo diseñado en bucle sobre un trazado de unos 8.000 km, de los cuales 5.000 km se disputarán en especial.

Entre los momentos álgidos de la competición, destacan dos etapas bautizadas “maratón-refugio”, en las que solo estará permitida la asistencia entre competidores en un decorado diseñado a medida.

“Estamos muy entusiasmados con nuestros pilotos del Puma Energy Rally Team, por su gran trayectoria, su espíritu de trabajo en equipo y la disciplina con la que están preparando su participación en Dakar, que es sin dudas el desafío más importante a nivel mundial. Estamos muy contentos de estar representados por Arredondo y González Ferioli, grandes pilotos de la región”, destacó Alejandro Barón, Head of Marketing de Puma Energy.

Barón enfatizó que “El desempeño del Puma Energy Rally Team también se apoya en la tecnología de las gasolinas Puma, que incorporan la línea de aditivos CleanTec y CleanTec Pro, formuladas para maximizar la potencia y eficiencia del motor en entornos de máxima exigencia. Estas innovaciones, desarrolladas por los laboratorios de Puma Energy, aseguran una combustión más limpia y estable, reducen la fricción y los depósitos en los inyectores, y mantienen el motor protegido incluso bajo las altas temperaturas y condiciones extremas del Rally Dakar, contribuyendo directamente al rendimiento y la confiabilidad que demandan los pilotos en cada etapa de la competencia”.