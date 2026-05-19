Ena Sur inaugura el Entronque Hipódromo

La apertura de la Rampa D completa el 100% de ejecución del entronque, en beneficio de miles de panameños que transitan a diario por el Corredor Sur

Con la inauguración de la Rampa D y la conclusión al 100% del Entronque Hipódromo, ENA SUR, S.A. logra marcar la culminación de uno de los dos puntos de conexión del proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo, ubicado en el Corredor Sur, colindante con las comunidades de Campo Lindbergh y Costa del Este.

Transformando la movilidad urbana

La apertura de la Rampa D no es solo la culminación de una obra de ingeniería: es la confirmación del compromiso de ENA con la calidad de vida de los panameños. Con este entronque completamente operativo, los conductores que transitan por el Corredor Sur contarán con nuevas opciones de conexión que alivian significativamente la congestión vehicular en uno de los nodos más críticos de la capital.

Los sectores de Juan Díaz, Parque Lefevre, Chanis e Hipódromo —áreas de alta densidad vehicular durante las horas pico— son los principales beneficiados de esta obra, que mejora la fluidez del tránsito y reduce los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos a diario.

Detalles del Proyecto

El proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo se compone de cuatro rampas distribuidas en dos puntos estratégicos del Corredor Sur:

Entronque Hipódromo: Complementa los movimientos viales en el corredor, colindante con Campo Lindbergh y Costa del Este. Ejecución: 100% completada.

Entronque Costa del Este: Genera entrada y salida al corredor sobre el tramo marino, con conexión a la Avenida Paseo del Mar.

Declaraciones

La conclusión del Entronque Hipódromo representa el resultado de un esfuerzo sostenido por hacer más eficiente la movilidad en el Corredor Sur. Estamos orgullosos de entregar esta obra a los usuarios del corredor, que merecen una infraestructura vial a la altura de sus necesidades.

Próximos Pasos

ENA SUR continúa avanzando en la segunda fase del proyecto: el Entronque Costa del Este, que registra un avance y cuya finalización completará la totalidad de las cuatro rampas proyectadas, ofreciendo una red vial integral en el Corredor Sur que beneficiará aún más a los usuarios de esta arteria capital.