Ena Sur, S.A., abre proceso de precalificación

Deben ser presentadas el día 25 de marzo de 2026 en las oficinas de ENA

La concesionaria, ENA SUR, S.A., anuncia que se encuentran publicadas las bases del proceso de precalificación del proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, invitando a empresas nacionales e internacionales a participar.

Las bases de precalificación se encuentran disponibles para descarga en el sitio https://ena.com.pa/activas, enlace 2026 - Ena Sur.

Las Propuestas de Precalificación deberán ser presentadas el día 25 de marzo de 2026, en el horario de 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., en las oficinas de ENA, ubicadas en Vía Israel, Edificio ENA, corregimiento de San Francisco, ciudad de Panamá.