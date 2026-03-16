ENA SUR, S.A., Adenda No. 3 – Proceso de Precalificación No. 001-26 “Estudios, Diseño y Constricción de la Ampliación del Corredor Sur”

La concesionaria, ENA SUR, S.A., comunica a todas las empresas interesadas en participar en el proceso en referencia, que las Bases de Precalificación han sido modificadas con el propósito de incorporar una metodología de evaluación basada en criterios de puntuación y ajustar ciertos requisitos de carácter formal y documental para fortalecer el proceso de verificación de los participantes

En virtud de lo anterior, y para facilitar su identificación y revisión por parte de los interesados, se publicó la versión actualizada de las Bases de Precalificación, la cual incorpora de manera integrada las modificaciones introducidas mediante la Adenda No. 3.

Adicionalmente, se informa que el Formulario de Registro de Intención de Participación estará habilitado hasta el día miércoles 18 de marzo de 2026, a las 12:00 mediodía (hora de Panamá).

Para consultas, los interesados podrán comunicarse a través del correo electrónico: licitaciones@ena.com.pa.

Es importante aclarar que solo podrán participar en la reunión de homologación quienes se hayan registrado previamente en el Formulario de Intención de Participación a la Homologación.