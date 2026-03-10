ENA SUR, S.A., Reunión de Homologación – Proceso de Precalificación No. 001-26 – Aviso No. 4

La concesionaria, ENA SUR, S.A. comunica a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación No. 001-26, correspondiente al proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que la Reunión de Homologación se llevará a cabo en la siguiente fecha:
Fecha: 20 de marzo de 2026
Hora: 9:00 a.m.
Modalidad: Virtual
De igual forma, comunicamos el cronograma actualizado según la Adenda No. 2, para las Bases de Precalificación:
Para cualquier consulta adicional, podrán comunicarse a través del correo electrónico licitaciones@ena.com.pa