    Estudios, diseño y construcción de la Ampliación del Corredor Sur

    La concesionaria, ENA SUR, S.A. comunica a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación No. 001-26, correspondiente al proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que la Reunión de Homologación se llevará a cabo en la siguiente fecha:

    Fecha: 20 de marzo de 2026

    Hora: 9:00 a.m.

    Modalidad: Virtual

    De igual forma, comunicamos el cronograma actualizado según la Adenda No. 2, para las Bases de Precalificación:

    ENA SUR, S.A., Reunión de Homologación – Proceso de Precalificación No. 001-26 – Aviso No. 4

    Para cualquier consulta adicional, podrán comunicarse a través del correo electrónico licitaciones@ena.com.pa