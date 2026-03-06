ENA SUR, S.A., Reunión de Homologación – Proceso de Precalificación No. 001-26

La concesionaria, ENA SUR, S.A., anuncia a todos los interesados en participar en el Proceso de Precalificación No. 001-26, correspondiente al proyecto “Estudios, Diseño y Construcción de la Ampliación del Corredor Sur”, que la Reunión de Homologación fechada para el martes 10 de marzo de 2026, se llevará a cabo de manera virtual.

Para participar en este proceso, los interesados tendrán que registrarse previamente completando el formulario habilitado en el siguiente enlace: https://forms.office.com/r/j2RcuVvQzZ?origin=lprLink

Una vez realizado el registro, los participantes recibirán un correo de confirmación, donde se les compartirá el enlace actualizado de la reunión y el código personal (debe ser un registro por participante).

Por lo antes señalado, cabe resaltar que el enlace compartido en el Aviso #2 a través del portal web de ENA SUR, S.A. será inhabilitado, y solo funcionará para la reunión de homologación el enlace que será enviado por correo a los que se registren en el Formulario de Intención de Participación a la Homologación.

Para consultas podrán comunicarse a través del correo electrónico licitaciones@ena.com.pa

Es importante aclarar que solo podrán participar en la reunión de homologación, quienes se hayan registrado previamente en el Formulario de Intención de Participación a la Homologación