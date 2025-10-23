Panamá, 23 de octubre del 2025

    Energía solidaria: Naturgy mejora infraestructura eléctrica y climatización en escuela de Natá

    Redacción de La Prensa
    Más de 600 estudiantes de la Escuela Bilingüe España, en Natá de los Caballeros, se benefician con la instalación de 20 nuevos equipos de aire acondicionado y mejoras al sistema eléctrico, gracias a una colaboración entre la Embajada del Reino de España en Panamá, el Ministerio de Educación y Naturgy Panamá.

    Durante el acto de entrega, el embajador de España, Guzmán Palacios; el Country Manager de Naturgy Panamá, Sebastián Pérez; y el director del plantel, profesor Cipriano Campines, resaltaron el valor de esta iniciativa que fortalece la educación pública y el bienestar de la comunidad.

    Con este aporte, Naturgy reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo sostenible del país, impulsando proyectos que promueven mejores condiciones para el aprendizaje y el progreso de las nuevas generaciones.