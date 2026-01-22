ENSA facilita el pago de energía prepago con recargas disponibles 24/7 desde la APP de Banco General

ENSA habilita el pago de la energía prepago con recargas disponibles 24/7 a través de la App de Banco General, mejorando la comodidad y el control del consumo.

Como parte de su compromiso de transformación digital y mejora continua de la experiencia del cliente, ENSA anuncia que ya se encuentran activas las recargas de pines prepago directamente desde la App de Banco General, con disponibilidad en línea 24/7, permitiendo a los usuarios realizar sus recargas de forma rápida, segura y desde cualquier lugar.

Este nuevo beneficio ofrece una alternativa más cómoda, ágil y accesible para los clientes de energía prepago, eliminando limitaciones de horario y facilitando una gestión más eficiente del consumo eléctrico, alineada con las nuevas necesidades digitales de los usuarios.

Para realizar la recarga, los clientes deberán realizar estos pasos:

Recarga de energía prepago desde la App Banco General:

1.Ingrese a la App Banco General.

2.Diríjase a Transaccionar y seleccione Recargas.

3.Agregue una nueva recarga.

4.Elija la opción Electricidad y luego ENSA Prepago.

5.Ingrese su NAC.

6.Responda su pregunta de seguridad y seleccione el monto que desea recargar (disponible desde B/. 3.00 hasta B/. 100.00).

7.Confirme la transacción. De inmediato podrá visualizar su PIN de recarga para utilizarlo al instante.

Para futuras recargas, el NAC quedará guardado en favoritos, haciendo el proceso aún más rápido y sencillo.

“Ahora, gracias a la opción de recargar energía prepago directamente desde la App de Banco General, miles de panameños pueden acceder a electricidad y realizar sus recargas de manera rápida, segura y desde cualquier lugar, las 24 horas del día. Este avance forma parte de nuestro compromiso con la transformación digital y la mejora de la experiencia del cliente, al permitir que cada usuario tenga mayor control sobre su consumo y acceso a un servicio confiable.”, afirmó Arie Cartagena, Vicepresidente de Finanzas en ENSA.

La habilitación de este servicio se suma a los principales hitos alcanzados por ENSA durante 2025, un año marcado por avances relevantes en innovación, sostenibilidad e impacto social. Entre ellos destacan la superación de los 110 mil clientes de energía prepago al cierre del año. Este modelo se ha consolidado como una herramienta efectiva para garantizar el acceso legal y seguro a la electricidad, contribuyendo significativamente a la reducción de conexiones ilegales y mejorando la seguridad en las comunidades. Además, promueve el empoderamiento del cliente, al permitirle controlar su consumo de acuerdo con su presupuesto, fomentando hábitos responsables y sostenibles.

Con estos logros, ENSA reafirma el compromiso de ofrecer soluciones energéticas cada vez más accesibles, modernas y centradas en las personas, consolidando un modelo que combina innovación tecnológica, eficiencia operativa y cercanía con sus clientes y comunidades.

Durante el 2025, se emitieron aproximadamente 6 millones de pines prepago, beneficiando a miles de familias en comunidades como Altos de los Lagos, Las Garzas y Pacora, quienes ahora cuentan con energía segura, legal y asequible. Este avance destaca el compromiso de ENSA con la innovación y el desarrollo sostenible, apoyando a comunidades de bajos recursos con un servicio confiable y asequible.

Para más información sobre el sistema de energía prepago de ENSA y cómo acceder a este servicio, visite https://www.ensa.com.pa/servicio/energia-prepago o comuníquese con la línea de atención al cliente al 323-7100 o 800-9111.