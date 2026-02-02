Panamá, 02 de febrero del 2026

    ENSA informa los mantenimientos programados del 02 al 08 de febrero de 2026

    Redacción de La Prensa
    ENSA realiza mantenimientos preventivos programados en su red eléctrica para garantizar un servicio seguro y confiable. Estos trabajos pueden incluir mejoras en equipos, poda de vegetación y refuerzo de la infraestructura, contribuyendo a prevenir interrupciones inesperadas.

    Conozca las interrupciones temporales que se realizarán en sectores específicos:

    Para verificar si estos trabajos podrían afectar temporalmente el suministro eléctrico en su residencia o negocio, visite https://www.ensa.com.pa/interrupciones-programadas e ingrese su NAC.

    Consciente de la importancia de la energía en el hogar, ENSA invita a sus usuarios a mantenerse informada de estos trabajos a través de sus redes sociales ENSA Panamá, página web www.ensa.com.pa y este diario, donde se publican las áreas y horarios de intervención.