ENSA informa los mantenimientos programados del 11 al 16 de noviembre de 2025

ENSA realiza mantenimientos preventivos programados en su red eléctrica para garantizar un servicio seguro y confiable. Estos trabajos pueden incluir mejoras en equipos, poda de vegetación y refuerzo de la infraestructura, contribuyendo a prevenir interrupciones inesperadas.

Conozca las interrupciones temporales que se realizarán en sectores específicos:

Para verificar si estos trabajos podrían afectar temporalmente el suministro eléctrico en su residencia o negocio, visite https://www.ensa.com.pa/interrupciones-programadas e ingrese su NAC.

Consciente de la importancia de la energía en el hogar, ENSA invita a sus usuarios a mantenerse informada de estos trabajos a través sus redes sociales ENSA Panamá, página web www.ensa.com.pa y este diario, donde se publican las áreas y horarios de intervención.