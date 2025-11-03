Panamá, 03 de noviembre del 2025

    ENSA informa los mantenimientos programados del 6 al 9 de noviembre de 2025

    Redacción de La Prensa
    ENSA realiza mantenimientos preventivos programados en su red eléctrica para garantizar un servicio seguro y confiable. Estos trabajos pueden incluir mejoras en equipos, poda de vegetación y refuerzo de la infraestructura, contribuyendo a prevenir interrupciones inesperadas.

    Conozca las interrupciones temporales que se realizarán en sectores específicos:

    Para verificar si estos trabajos podrían afectar temporalmente el suministro eléctrico en su residencia o negocio, visite https://www.ensa.com.pa/interrupciones-programadas e ingrese su NAC.

    Consciente de la importancia de la energía en el hogar, ENSA invita a sus usuarios a mantenerse informada de estos trabajos a través sus redes sociales ENSA Panamá, página web www.ensa.com.pa y este diario, donde se publican las áreas y horarios de intervención.