ENSA invierte más de US$5 millones en la instalación de cable protegido en áreas estratégicas en Colón

Cinco proyectos recientes han beneficiado a comunidades rurales, zonas turísticas y las comunidades de Nombre de Dios, Palenque, Viento Frío, Isla Grande, Escobal, Cuipo, Palmas Bellas, Piña, Cuango, Palmira, Playa Chiquita, entre otras.

La iniciativa forma parte de un plan de modernización de la red eléctrica para reducir las interrupciones por causas naturales.

Con el objetivo de mejorar la continuidad del servicio eléctrico, proteger la biodiversidad de especies amenazadas y optimizar la capacidad de la infraestructura frente a condiciones climáticas adversas, ENSA ha ejecutado diversos proyectos de instalación de cables protegidos en áreas estratégicas de Costa Arriba y Costa Abajo de Colón.

Entre ambas costas, la empresa de distribución eléctrica ha invertido cerca de cinco millones de dólares en la instalación de este cableado en el último año, ofreciendo mayor resistencia y seguridad en comparación con los cables convencionales, a la vez que habilita el anticipado crecimiento de estas zonas, impulsado principalmente por el turismo y la agricultura.

Solo en estas iniciativas se han instalado cerca de 46 kilómetros de cable protegido, beneficiando a alrededor de 8.000 clientes en sectores como Nombre de Dios, Viento Frío, Palenque, Isla Grande, Escobal, Cuipo, Palmas Bellas, Piña, Cuango, Palmira, Playa Chiquita, entre otras.

Los cables protegidos, son cables con un aislamiento exterior robusto, que permite reducir incidencias cuando se da contacto directo temporal de flora y fauna con las líneas energizadas. Esto, disminuye la cantidad de apagones causados por el contacto directo con la naturaleza y protege las especies amenazadas propias de la zona como loros, tucanes pico iris y los tucanes gorguiamarillo, ayudando a preservar el equilibrio ecológico de estas regiones.

“Cada metro de cable protegido instalado representa un paso más hacia una red más resiliente y un entorno más seguro para las especies que conviven cerca de nuestras instalaciones. Este tipo de soluciones nos permiten operar con responsabilidad ambiental y visión de futuro”, señaló el Ing. Luis Méndez, vicepresidente de ingeniería de ENSA.

Otra ventaja clave de estos cables es que están diseñados para resistir la corrosión, prolongando su vida útil y brindando una mayor continuidad del servicio para los residentes y negocios locales, aspectos fundamentales en esta zona caribeña donde predominan los fuertes vientos y lluvias.

Estas inversiones en infraestructura no solo disminuyen interrupciones del servicio, sino que también reducen la necesidad de podas extensivas, disminuyendo los costos de mantenimiento; incrementan la seguridad pública, al reducir el riesgo de electrocución por contacto tras colisiones vehiculares y aumentan la confiabilidad del servicio eléctrico en zonas turísticas y rurales con fuerte desarrollo agrícola, comercial y logístico.

“Sabemos lo importante que es para las comunidades contar con un servicio estable y continuo. Y estos proyectos son una muestra clara de nuestro compromiso con el plan de modernización de la red eléctrica, con el fin de reducir las interrupciones por causas naturales”, mencionó Luis Méndez de ENSA.

Estos proyectos beneficias a todos los clientes del sector incluyendo zonas turísticas (hoteles, marinas, hostales y casas de campo) y clientes estratégicos como estaciones de policía, plantas de bombeo de agua y centros de salud, entre otros.

ENSA, empresa de distribución de energía eléctrica, que atiende a más de 564 mil clientes en el Este de Panamá y las provincias de Colón, Darién, Guna Yala y las islas del Pacífico, continúa con su plan de inversión y mejoras para garantizar un servicio de energía eficiente en el país.