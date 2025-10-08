ENSA obtiene calificación de grado de inversión por parte de Moody’s

Moody’s Ratings otorgó por primera vez a ENSA, empresa del sector energético de Panamá, una calificación de Baa3 como Emisor a largo plazo y una Baa3 para sus notas senior no garantizadas por $100 millones con vencimiento en 2036. Este logro subraya la solidez operativa, estabilidad financiera y rol estratégico de ENSA en el sistema eléctrico panameño.

El informe de Moody’s posiciona a ENSA como una empresa con estándares internacionales de transparencia y gobernanza, permitiéndole acceder a mercados financieros globales con mayor confianza destacando su papel estratégico al ser un proveedor esencial de servicios públicos que atiende aproximadamente al 41% de los clientes de electricidad del país, a través de una concesión que cubre Panamá Este, Colón, Darién, Guna Yala e Islas del Pacífico.

Asimismo, Moody’s resalta que el modelo de negocio regulado de ENSA genera flujos de caja estables, respaldados por tarifas diseñadas para asegurar retornos adecuados sobre la inversión. La participación accionaria de EPM (Empresas Públicas de Medellín) (51%) y del Gobierno de Panamá (49%) se evaluó como un factor positivo para la estabilidad financiera y operativa de la compañía.

Moody’s reconoció que ENSA ha enfrentado presiones de liquidez debido a la congelación de tarifas eléctricas desde octubre de 2024, medida adoptada por el gobierno para proteger a los consumidores. No obstante, la empresa ha implementado estrategias responsables para mantener su estabilidad financiera, incluyendo el uso de deuda de corto plazo y ajustes en pagos a generadores.

“Este reconocimiento por parte de Moody’s refuerza la confianza en la solidez de ENSA y en nuestro compromiso con brindar un servicio eléctrico seguro, continuo y de calidad a más de medio millón de clientes. Seguiremos trabajando con disciplina financiera y responsabilidad social para acompañar el desarrollo del país”, afirmó Arie Cartagena, Vicepresidente de Finanzas de ENSA.

Con esta primera calificación internacional de grado de inversión, ENSA reafirma su posición como referente en la distribución eléctrica de Panamá, consolidando la confianza de los inversionistas en su operación y gestión. La empresa continuará fortaleciendo la infraestructura energética del país, asegurando un servicio confiable y contribuyendo al crecimiento sostenible de la nación.

Para más información pueden consultar el documento completo en la dirección https://www.moodys.com/entity/867293765/overview