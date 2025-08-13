ENSA presenta su Informe de Sostenibilidad 2024, evidenciando un compromiso con el desarrollo sostenible de Panamá

ENSA, distribuidora de energía eléctrica del noreste de Panamá, presentó su Informe de Sostenibilidad 2024, un ejercicio de transparencia que muestra cómo su gestión se alinea con el desarrollo humano sostenible, la innovación tecnológica y la responsabilidad social y ambiental.

Guiada por su estrategia “PiENSA Verde”, la empresa integró durante el último año una serie de acciones que fortalecen su impacto positivo en las comunidades. El informe está sustentado en los estándares de la metodología GRI, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con el propósito superior del Grupo EPM: “contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor.”

Entre sus principales logros del 2024, se destacan:

Educación para el uso responsable de la energía : más de 1,500 clientes participaron en talleres, ferias y espacios de formación. El programa Guardianes de la Energía capacitó a niños de escuelas públicas en prácticas seguras y eficientes de consumo eléctrico.

Compromiso con mejorar la experiencia del cliente : 500 horas de formación en habilidades blandas y duras a los ejecutivos en sucursales, “contact center” y equipo técnico, implementación de kit de bienvenida y envío de comprobante de lectura por correo son algunas de las iniciativas concretadas en 2024 junto con la medición del “Net Promoter Score” .

Energía más accesible y eficiente : ENSA incorporó aproximadamente 11,000 nuevos clientes, de los cuales el 58% adoptó el sistema prepago . Además, avanzó en la instalación de 25 kilómetros de cable protegido (eco-amigable), 19,585 luminarias LED y 5 estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Innovación y tecnología al servicio del cliente : con 22 soluciones digitales implementadas, un incremento del 63% en el uso de robots para procesos internos, 78 equipos tele controlados para automatizar la red de media tensión y más de 143,000 medidores inteligentes (AMI) que permiten monitorear la calidad del servicio y facturar de forma remota el 61% de la energía, ENSA continúa modernizando su operación.

Bienestar laboral y desarrollo del talento : la empresa fue certificada como Great Place to Work, promovió una cultura inclusiva, de seguridad, crecimiento profesional a través de promociones internas y aprendizaje continuo logrando más de 51 horas de formación por persona.

Energía segura y de calidad: En las zonas urbanas y suburbanas, que cuentan con aproximadamente 490,000 clientes, la empresa cumplió con creces el límite regulatorio en el indicador SAIFI (cantidad de interrupciones), lo que representa un 87% de los clientes de la zona de concesión de ENSA. Con respecto al indicador SAIDI (duración de interrupciones), las zonas urbana, suburbana y rural concentrada con el 96% de los clientes también tuvieron un cumplimiento en los límites regulatorios , lo que demuestra un desempeño sobresaliente en la operación del sistema eléctrico.

Primer empleo para la juventud: ENSA contrató a los 33 jóvenes de la provincia de Colón y Panamá que concluyeron con éxito la primera edición del programa Becario de Media Tensión (500 horas), desarrollado en alianza con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH).

Voluntariado Corporativo y Gestión ambiental activa: un gran salto a 649 horas de voluntariado, 1 hectárea reforestada, 1,297 toneladas de residuos reciclados, 11 nuevos vehículos eléctricos, 373 MWh de generación fotovoltaica en sus sedes evidencian su compromiso con la Sostenibilidad. Alcanzaron un 92% en el Índice de Gestión Ambiental y recibieron el sello Reduce Tu Huella Corporativo del Ministerio de Ambiente.

“Este informe reafirma nuestro compromiso con una gestión que va más allá de la distribución de energía: trabajamos por transformar vidas, impulsar el desarrollo de las comunidades y liderar una transición energética responsable. Cada avance que presentamos refleja nuestra convicción de que el progreso debe ser sostenible, inclusivo y con sentido humano”, expresó Santiago Díaz, Presidente Ejecutivo de ENSA.

Con cada paso, ENSA reafirma su rol como agente de transformación para un futuro más sostenible, justo y centrado en las personas. El Informe de Sostenibilidad 2024 está disponible la página web de ENSA, donde la empresa invita a sus grupos de interés a conocer más sobre las acciones que guían su evolución hacia una gestión más consciente, resiliente y transformadora.