ENSA recibe la máxima calificación de emisor AAA.pa con perspectiva estable por su solidez financiera

Es un hito histórico para ENSA que, como empresa regulada, por primera vez se le otorgue esta calificación local en su nivel más alto.

La empresa de distribución eléctrica ENSA fortalece su posicionamiento dentro del sector energético panameño al obtener de Moody’s Local Panamá, la calificación AAA.pa de emisor en moneda local a largo plazo con perspectiva estable, la máxima posición en la escala nacional.

“Es un hito histórico para ENSA que, como empresa regulada, por primera vez se nos otorgue esta calificación local en su nivel más alto. Y no es solo un reconocimiento a nuestra gestión, sino la llave que nos permite acceder a capital en mejores condiciones, asegurando la sostenibilidad de las inversiones que el sistema eléctrico panameño demanda para los próximos años”, señaló Arie Cartagena, vicepresidente de Finanzas de ENSA.

El reconocimiento de Moody’s se sustenta en el perfil de negocio y financiero robusto de ENSA, respaldado por el derecho exclusivo de operar la red de distribución en su área de concesión, lo que le brinda una posición de mercado sólida.

Para el usuario del servicio, esta calificación de excelencia financiera es una garantía de continuidad. Al respecto, el Vicepresidente de Finanzas de ENSA, destacó: “Lo más importante de este hito es que respalda nuestra capacidad de inversión en el país para seguir fortaleciendo la confiabilidad del servicio. Para ENSA, este logro financiero tiene un propósito claro: asegurar los recursos necesarios para seguir brindando un servicio seguro y continuo, enfocado en el bienestar de los residentes de nuestra área de concesión”.

Moody’s Local Panamá basó su evaluación en el estilo de gestión de la compañía, destacando el historial de su fortaleza financiera intrínseca. Asimismo, considera la exposición estructural de ENSA a decisiones regulatorias y a cambios en la política pública y en la estrategia energética del país.

La calificadora también resalta la estabilidad y previsibilidad de los ingresos de la empresa, en un entorno de fijación tarifaria definido por un marco regulatorio establecido, lo que contribuye a una generación de flujo de caja consistente.

Gestión eficiente de deuda y solidez

En términos financieros, Moody’s Local Panamá destaca que ENSA mantiene niveles de deuda moderados, una estructura de balance sólida, amplias coberturas de EBITDA sobre gastos financieros y una generación de flujo operativo predecible.

Asimismo, valoró positivamente la gestión activa de la deuda, incluyendo la redención anticipada de obligaciones y las acciones orientadas a extender plazos y reducir presiones de corto plazo.

La calificación se beneficia del carácter esencial del servicio eléctrico para la economía local, la demanda elevada, el bajo riesgo de negocio y las altas barreras de entrada en su área de operación.

Moody’s Local Panamá considera que la gestión de deuda es adecuada, respaldada por flujos de efectivo estables, líneas de crédito disponibles y acceso al mercado crediticio.

Compromiso histórico con Panamá

En los últimos 15 años, ENSA ha realizado un plan de inversión destinado a la modernización y mejora de la red eléctrica que supera los USD$1,160 millones, de los cuales USD$909 Millones se han ejecutado desde que Grupo EPM es socio del Gobierno de Panamá en la gestión de esta concesión. Asimismo, desde 1999, ENSA ha sido un pilar para el desarrollo nacional, aportando más de USD$321 millones en dividendos al Estado panameño.

Este hito reafirma la solidez financiera de la principal distribuidora de energía del noreste del país y su capacidad para cumplir con sus compromisos de corto y largo plazo.

SOBRE ENSA

ENSA es una filial de Grupo EPM, conformada por más de 700 colaboradores directos dedicados a la distribución y comercialización de energía eléctrica para más de 567 mil clientes en Panamá Este, Colón, Darién, la Comarca Guna Yala y las islas del Pacífico. Su zona de concesión representa el 42% de los clientes de energía eléctrica del país, con una cobertura que alcanza a 1.1 millones de personas en un territorio de 3,272.36 mil kilómetros cuadrados y una infraestructura de 13,605.49 kilómetros de líneas de distribución.