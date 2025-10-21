ENSA recibe reconocimiento de AmCham Panamá por su impacto social

La Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham) ha otorgado a ENSA el premio de la categoría Social en el prestigioso “Reconocimiento en Liderazgo Sostenible 2025”. La distinción se debe a su Programa Becario de Formación de Técnicos Electricistas, una iniciativa que no solo fomenta la educación técnica y la empleabilidad juvenil en el país, sino que también garantiza un acceso inclusivo y un futuro prometedor a jóvenes panameños con deseos de superación. Este reconocimiento subraya cómo el compromiso de ENSA con el desarrollo sostenible se alinea directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

El jurado de AmCham evaluó rigurosamente el programa de ENSA con base en criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), totalmente alineados con los Diez Principios del Pacto Global de la ONU. ENSA sobresalió en todos los aspectos evaluados, demostrando un liderazgo ejemplar en responsabilidad social. El jurado destacó especialmente la alineación a la ISO 26000, el impacto medible en los ODS, la innovación, la participación de aliados estratégicos y, crucialmente, la inserción laboral inmediata y permanente de los becarios. Este logro reafirma el liderazgo de ENSA y su compromiso con la formación y el desarrollo del talento técnico nacional.

Desde su lanzamiento en 2024, el Programa Becario ha logrado resultados tangibles e inmediatos, capacitando a 33 jóvenes provenientes de las provincias de Colón y Panamá. Los becarios completaron 500 horas teórico-prácticas intensivas en sistemas eléctricos de media tensión, aéreo y subterráneo, bajo la guía de instructores certificados por el INADEH. El impacto más significativo se refleja en la empleabilidad: el 100% de los becarios lograron su inserción laboral inmediata. De este grupo, 30 jóvenes se integraron directamente a la planilla de ENSA y 3 en empresas contratistas del sector, generando oportunidades reales de empleo digno y crecimiento profesional en un sector clave para el país.

Este reconocimiento destaca el liderazgo de ENSA en materia de responsabilidad social empresarial y su aporte a la construcción de un futuro más equitativo y sostenible. A través del Programa Becario, la empresa fortalece sus alianzas con instituciones educativas y gubernamentales como INADEH, MEDUCA y MITRADEL, impulsando el desarrollo del talento técnico nacional y aportando al progreso del país con energía, inclusión y esperanza.