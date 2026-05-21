ENSA refuerza su perfil financiero con un programa rotativo de valores corporativos de hasta US$300 millones

⋅ La compañía consolida su acceso al mercado de capitales local con sobredemanda y reafirma la solidez de su operación y estructura financiera.

⋅ Como parte de este hito, el 14 de mayo, ENSA Grupo EPM participó en la ceremonia de Toque de Campana de la Bolsa Latinoamericana de Valores LATINEX.

ENSA fortalece su posición financiera con el éxito de la primera colocación de su Programa Rotativo de Bonos Corporativos de hasta US$300 millones en el mercado panameño alcanzando una notable sobredemanda de US$147 millones frente a un objetivo inicial de US$80 millones, lo que le permitió ampliar la emisión final a US$120 millones manteniendo las condiciones originales.

Esta transacción permite a ENSA reconfigurar su deuda, reducir presiones a corto plazo, mejorar su flexibilidad y asegurar el financiamiento para realizar inversiones clave en el sistema eléctrico del país.

Como parte de este proceso, Moody’s Local Panamá asignó a ENSA la calificación AAA.pa con perspectiva estable para sus bonos corporativos, destacando la robustez del perfil de negocio y financiero de la compañía, la estabilidad y previsibilidad de sus ingresos y su posición estratégica dentro del sistema eléctrico de Panamá.

La emisión logró incorporar nuevos inversionistas institucionales al portafolio financiero de ENSA, incluyendo fondos de pensiones, aseguradoras, entre otros; fortaleciendo la diversificación de sus fuentes de financiamiento y validando la confianza del mercado en la compañía y en su estrategia de largo plazo.

Santiago Díaz, Presidente Ejecutivo de ENSA Grupo EPM, subrayó que este éxito refleja la confianza del mercado en la capacidad operativa de la empresa y en su visión a largo plazo para brindar un servicio eléctrico confiable, sostenible y alineado con las necesidades de desarrollo de Panamá.

Para conmemorar este importante hito financiero, el 14 de mayo la empresa participó en la ceremonia de Toque de Campana de la Bolsa Latinoamericana de Valores (LATINEX). El evento, que contó con directivos locales y representantes de Grupo EPM, consolidó a ENSA como un emisor de primer nivel, reafirmando su compromiso con la eficiencia técnica y la creación de valor para Panamá.