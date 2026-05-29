ENSA sella nueva Convención Colectiva con mejoras económicas para sus colaboradores

El nuevo convenio reafirma la visión de Ensa de consolidarse como una organización sólida, basada en la equidad y la paz laboral.

ENSA Grupo EPM culminó la negociación de la Convención Colectiva 2026-2029, un acuerdo que incorpora mejoras económicas y sociales en beneficio de sus colaboradores y sus familias, como parte de su visión y su compromiso con el desarrollo del país.

La Convención Colectiva de Trabajo, concluida el 25 de mayo de 2026 con la mediación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, está integrada por 97 cláusulas. El documento mantiene beneficios previamente pactados e introduce ajustes orientados a responder a la evolución de la realidad laboral y organizacional.

“Enfocamos nuestros esfuerzos en que este acuerdo se tradujera en beneficios reales para toda la colectividad. Hacer valer nuestra libre administración y dirección es, asumir la responsabilidad de guiar a ENSA hacia un futuro sostenible que asegure el bienestar de todos los colaboradores”, señaló Santiago Díaz, Presidente Ejecutivo de ENSA.

El convenio, aplicable a 2027, 2028 y 2029, contempla mejoras en salarios, viáticos, vales de alimentación entregados en diciembre y enero, y un aumento en las becas para hijos de los trabajadores. Además, incorpora un importante avance en materia de inclusión nuevas becas para hijos de colaboradores con discapacidad.

“Lograr este nuevo convenio colectivo reafirma nuestro compromiso con el desarrollo integral de nuestra fuerza laboral; ENSA es una organización sólida que fundamenta la ejecución de sus operaciones en la seguridad física de sus colaboradores, a través de condiciones seguras y paz laboral. Durante todo el proceso de negociación nuestro propósito fue generar acuerdos que impactaran directamente a la colectividad en ENSA”, indicó Gabriela Ortega, vicepresidenta de Gestión Humana.

Con el sólido respaldo de Grupo EPM, referente en servicios públicos en América Latina, ENSA consolida uno de los marcos de beneficios más robustos de la industria energética del país y demuestra, una vez más, que el bienestar interno es el pilar que le permite cumplir sus metas externas; este compromiso es medible y se refleja en los últimos 13 años de mejora sostenida de sus indicadores de calidad del servicio eléctrico, así como en la optimización de los tiempos de respuesta para las comunidades.