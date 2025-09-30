Entrega de flota Mitsubishi de Excel Panamá a Avis Rent a car

El segmento de pick ups en Panamá sigue demostrando que mantiene una alta relevancia, no solo para el uso familiar y particular, sino también a nivel empresarial. En esta ocasión Avis Rent a car busca consolidarse como una de las líderes en la industria de arrendadoras de autos adquiriendo 10 L200 Sportero Automáticas 4x4 para ampliar su portafolio.

Avis se caracteriza por ofrecer servicios tanto a particulares como a empresas y con esta adquisición buscan asegurar ser de las empresas que ofrecen un portafolio robusto a sus clientes.

Cada vez son más los usuarios de este tipo de vehículos, ya que adicional a lo que tradicionalmente ofrecen con especificaciones como motor diesel de gran caballaje, torque, capacidad de carga, tracción 4x4 y versatilidad para diferentes terrenos, hoy en día los Pick Ups L200 Sportero cuentan con suspensión de primer nivel y muchas comodidades en su interior, comodidades que se conocían solo en SUVs de lujo.

El bloqueo de diferencial es una de las especificaciones que más se están buscando hoy en día y Avis asegura ofrecer autos de primer nivel como lo es la L200 Sportero Automática de Mitsubishi. Adicional a las 7 bolsas de aire, asistente de arranque en pendiente, controles en el timón, control crucero, cámara de retroceso, entre otras prestaciones, lo hacen de los vehículos más buscados.

Es muy bien sabido también, que las prestaciones de seguridad de los L200 Sportero Automático de Mitsubishi, fueron las primeras en Panamá en ser certificadas con las 5 Estrellas de Seguridad de LatinNcap dando alta confiabilidad, ahora también a la familia completa.

Le entrega se hizo de la mano del personal de Excel Panamá, distribuidor autorizado de la marca Mitsubishi, quienes centran su propuesta de valor en su trayectoria de más de 100 años de existencia en el mercado Centroamericano. Esta amplia experiencia en el manejo de marcas de autos hace que empresas como AVIS se sientan tranquilos con el respaldo que solo una empresa como Excel Panamá puede ofrecer a nivel de red de talleres y disponibilidad de piezas y repuestos.

Mitsubishi asegura seguir estando disponible para empresas como AVIS, que buscan autos de gran calidad y capacidad. Felicitamos a Excel Panamá y a AVIS Rent a Car por este importante paso para la industria automotriz y de arrendadoras de autos en Panamá.